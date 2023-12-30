https://ria.ru/20231230/rybaki-1919086277.html

В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ

В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2023

В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ

Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:17

2023-12-30T07:17

2023-12-30T07:17

миннесота

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. "Более ста рыбаков были спасены в пятницу вечером после того, как льдина откололась на озере на севере Миннесоты... Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на офис шерифа округа Белтрами. Согласно данным офиса, льдина находилась приблизительно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия аварийной бригады рыбакам пытался помочь случайный прохожий, стараясь эвакуировать рыбаков на каноэ. По данным полиции, в результате этого четыре человека упали в воду. Они вернулись на льдину, их отогрели. Эвакуация началась с них.

https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html

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