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В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
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07:17 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/rybaki-1919086277.html
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ
Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:17
2023-12-30T07:17
миннесота
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. "Более ста рыбаков были спасены в пятницу вечером после того, как льдина откололась на озере на севере Миннесоты... Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на офис шерифа округа Белтрами. Согласно данным офиса, льдина находилась приблизительно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия аварийной бригады рыбакам пытался помочь случайный прохожий, стараясь эвакуировать рыбаков на каноэ. По данным полиции, в результате этого четыре человека упали в воду. Они вернулись на льдину, их отогрели. Эвакуация началась с них.
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миннесота, в мире
Миннесота, В мире
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ

ABC: в штате Миннесота с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.
"Более ста рыбаков были спасены в пятницу вечером после того, как льдина откололась на озере на севере Миннесоты... Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на офис шерифа округа Белтрами.
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Согласно данным офиса, льдина находилась приблизительно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия аварийной бригады рыбакам пытался помочь случайный прохожий, стараясь эвакуировать рыбаков на каноэ. По данным полиции, в результате этого четыре человека упали в воду. Они вернулись на льдину, их отогрели. Эвакуация началась с них.
 
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