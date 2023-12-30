https://ria.ru/20231230/rybaki-1919086277.html
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ
Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:17
2023-12-30T07:17
2023-12-30T07:17
миннесота
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти. "Более ста рыбаков были спасены в пятницу вечером после того, как льдина откололась на озере на севере Миннесоты... Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на офис шерифа округа Белтрами. Согласно данным офиса, льдина находилась приблизительно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия аварийной бригады рыбакам пытался помочь случайный прохожий, стараясь эвакуировать рыбаков на каноэ. По данным полиции, в результате этого четыре человека упали в воду. Они вернулись на льдину, их отогрели. Эвакуация началась с них.
https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_d511570d75b493af5bab9da829491563.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миннесота, в мире
В США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков, сообщили СМИ
ABC: в штате Миннесота с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Более 120 рыбаков спасли с отколовшейся льдины в американском штате Миннесота, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на местные власти.
"Более ста рыбаков были спасены в пятницу вечером после того, как льдина откололась на озере на севере Миннесоты... Когда льдина откололась от берега Аппер-Ред Лэйк, на ней дрейфовали 122 рыбака", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на офис шерифа округа Белтрами.
В Свердловской области врачи спасли девочку, чуть не замерзшую в сугробе
Согласно данным офиса, льдина находилась приблизительно в 30 футах (девяти метрах) от берега. До прибытия аварийной бригады рыбакам пытался помочь случайный прохожий, стараясь эвакуировать рыбаков на каноэ. По данным полиции, в результате этого четыре человека упали в воду. Они вернулись на льдину, их отогрели. Эвакуация началась с них.