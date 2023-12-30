https://ria.ru/20231230/ris-1919098625.html
В России продлили временный запрет на вывоз риса
В России продлили временный запрет на вывоз риса - РИА Новости, 30.12.2023
В России продлили временный запрет на вывоз риса
В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщило правительство на своем сайте. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:09
2023-12-30T10:09
2023-12-30T15:17
россия
экономика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщило правительство на своем сайте."В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года", — заявили в кабмине.Решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не коснется стран — членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж и для оказания гуманитарной помощи, а также при международных транзитных перевозках.Кроме того, правительство приняло еще одно постановление о введении тарифных квот на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота, они будут действовать до 31 декабря 2024 года.Кабмин 29 июля запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023-го.
https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России продлили временный запрет на вывоз риса
В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы