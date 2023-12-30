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В России продлили временный запрет на вывоз риса - РИА Новости, 30.12.2023
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10:09 30.12.2023 (обновлено: 15:17 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ris-1919098625.html
В России продлили временный запрет на вывоз риса
В России продлили временный запрет на вывоз риса - РИА Новости, 30.12.2023
В России продлили временный запрет на вывоз риса
В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщило правительство на своем сайте. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:09
2023-12-30T15:17
россия
экономика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщило правительство на своем сайте."В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года", — заявили в кабмине.Решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не коснется стран — членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж и для оказания гуманитарной помощи, а также при международных транзитных перевозках.Кроме того, правительство приняло еще одно постановление о введении тарифных квот на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота, они будут действовать до 31 декабря 2024 года.Кабмин 29 июля запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023-го.
https://ria.ru/20231128/ris-1912315091.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России продлили временный запрет на вывоз риса

В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна риса
Зерна риса - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна риса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщило правительство на своем сайте.
«
"В России продлевается временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Постановление об этом подписано. Ограничение будет действовать до 30 июня 2024 года", — заявили в кабмине.
Решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем рынке.
Запрет не коснется стран — членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии. Рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж и для оказания гуманитарной помощи, а также при международных транзитных перевозках.
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Кроме того, правительство приняло еще одно постановление о введении тарифных квот на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота, они будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Кабмин 29 июля запретил вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023-го.
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