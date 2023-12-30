https://ria.ru/20231230/retsept-1919088318.html
Шеф-повар поделился рецептом "дрожалки" для Рождественского поста
Шеф-повар поделился рецептом "дрожалки" для Рождественского поста - РИА Новости, 30.12.2023
Шеф-повар поделился рецептом "дрожалки" для Рождественского поста
Рыбное заливное, или "дрожалка", – хорошая и простая в приготовлении альтернатива студню для новогоднего постного стола, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:04
2023-12-30T08:04
2023-12-30T08:04
общество
ладожское озеро
религиозные праздники
финский залив
москва
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Рыбное заливное, или "дрожалка", – хорошая и простая в приготовлении альтернатива студню для новогоднего постного стола, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников. Новый год приходится на Рождественский пост (28 ноября – 6 января), во время которого полагается воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. Если строго следовать Типикону – церковному уставу, который используется в монастырях, кроме мяса, яиц и "молочки", в определенные дни запрещено вкушать также рыбу или приготовленную на масле еду, а иногда и вообще любую термически обработанную пищу. По церковному уставу, 30, 31 декабря, а также 1 января разрешена термически обработанная пища, приготовление на растительном масле, а также рыба и морепродукты. Существенно строже пост становится со 2 января. Таким образом, блюда из рыбы для многих верующих станут главными на новогоднем столе. "Предлагаю вместо студня, или, как его неправильно называют, холодца, делать рыбное заливное – "дрожалку", как говорят в деревнях. По-моему, ничего интереснее для новогоднего стола нет. Только готовить стоит без желатина – условно мясного продукта – чтобы не нарушать пост", – сказал Сырников. Он отметил, что для начала нужно найти хорошую рыбу: желательно не замороженную, если есть возможность - свежую речную. "Лучше – судака, окуня, ерша. Скажем, в Питере, я уж не говорю про волжские города, сейчас легко можно найти свежего судака – Ладожского озера или Финского залива. В Москве судак есть, например, на Даниловском или Дорогомиловском рынках. По нынешней погоде все нормально доезжает и без заморозки: с Рыбинского водохранилища машина приходит за полдня", - пояснил шеф-повар. Потом, по его словам, нужно сварить насыщенный бульон в такой пропорции: на килограмм рыбы – два литра воды. "Рыбу надо выпотрошить, удалить жабры, но варить с головой и чешуей, чтобы желирующие вещества попали в бульон – тогда все это отлично застынет без желатина (кости дают желирующие свойства). Можно положить луковицу, петрушку, морковку, лавровый лист, а перчить и солить – по вкусу. Варить на тихом огне, чтобы кипение было очень легкое - до момента, пока воды не станет в два раза меньше", – рассказал шеф-повар. После остывший бульон можно и осветлить: процедить через двойной слой марли, добавил он. "Потом рыбу надо разобрать на мясо, чтобы не было костей, аккуратно выложить ломтикам, нарезать дольками морковь, выложить петрушку, залить бульоном – и отправить в холодильник. А к празднику на красивой тарелочке подать. Это постное рыбное заливное, или "дрожалка", – прекрасная альтернатива студню для новогоднего стола", – заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html
https://ria.ru/20231230/menyu-1915600208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ладожское озеро, религиозные праздники, финский залив, москва
Общество, Ладожское озеро, Религиозные праздники, Финский залив, Москва
Шеф-повар поделился рецептом "дрожалки" для Рождественского поста
Шеф-повар Сырников поделился рецептом "дрожалки" для Рождественского поста
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Рыбное заливное, или "дрожалка", – хорошая и простая в приготовлении альтернатива студню для новогоднего постного стола, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников.
Новый год приходится на Рождественский пост (28 ноября – 6 января), во время которого полагается воздерживаться от мяса, яиц и молочных продуктов. Если строго следовать Типикону – церковному уставу, который используется в монастырях, кроме мяса, яиц и "молочки", в определенные дни запрещено вкушать также рыбу или приготовленную на масле еду, а иногда и вообще любую термически обработанную пищу. По церковному уставу, 30, 31 декабря, а также 1 января разрешена термически обработанная пища, приготовление на растительном масле, а также рыба и морепродукты. Существенно строже пост становится со 2 января. Таким образом, блюда из рыбы для многих верующих станут главными на новогоднем столе.
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"Предлагаю вместо студня, или, как его неправильно называют, холодца, делать рыбное заливное – "дрожалку", как говорят в деревнях. По-моему, ничего интереснее для новогоднего стола нет. Только готовить стоит без желатина – условно мясного продукта – чтобы не нарушать пост", – сказал Сырников.
Он отметил, что для начала нужно найти хорошую рыбу: желательно не замороженную, если есть возможность - свежую речную. "Лучше – судака, окуня, ерша. Скажем, в Питере, я уж не говорю про волжские города, сейчас легко можно найти свежего судака – Ладожского озера
или Финского залива
. В Москве
судак есть, например, на Даниловском или Дорогомиловском рынках. По нынешней погоде все нормально доезжает и без заморозки: с Рыбинского водохранилища машина приходит за полдня", - пояснил шеф-повар.
Потом, по его словам, нужно сварить насыщенный бульон в такой пропорции: на килограмм рыбы – два литра воды.
«
"Рыбу надо выпотрошить, удалить жабры, но варить с головой и чешуей, чтобы желирующие вещества попали в бульон – тогда все это отлично застынет без желатина (кости дают желирующие свойства). Можно положить луковицу, петрушку, морковку, лавровый лист, а перчить и солить – по вкусу. Варить на тихом огне, чтобы кипение было очень легкое - до момента, пока воды не станет в два раза меньше", – рассказал шеф-повар.
После остывший бульон можно и осветлить: процедить через двойной слой марли, добавил он.
"Потом рыбу надо разобрать на мясо, чтобы не было костей, аккуратно выложить ломтикам, нарезать дольками морковь, выложить петрушку, залить бульоном – и отправить в холодильник. А к празднику на красивой тарелочке подать. Это постное рыбное заливное, или "дрожалка", – прекрасная альтернатива студню для новогоднего стола", – заключил собеседник агентства.
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