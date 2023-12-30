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Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду
Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду
Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:20
2023-12-30T18:20
2023-12-30T18:25
белгород
россия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
белгород
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Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек.
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
2023-12-30T18:20
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белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Россия, Массированный обстрел центра Белгорода
Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду
Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду