https://ria.ru/20231230/rakety-1919159775.html

Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду

Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду

Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:20

2023-12-30T18:20

2023-12-30T18:25

белгород

россия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html

белгород

россия

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Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T18:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, россия, массированный обстрел центра белгорода