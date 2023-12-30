https://ria.ru/20231230/raketa-1919152588.html

Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины

Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины - РИА Новости, 30.12.2023

Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей с Украины

Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей на территорию страны с Украины накануне, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил республики. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:42

2023-12-30T17:42

2023-12-30T18:06

в мире

украина

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ВАРШАВА, 30 дек – РИА Новости. Польские военные не нашли следов ракеты, залетевшей на территорию страны с Украины накануне, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил республики. "В 15:00 (17:00 мск) завершилась проверка обозначенной территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства", — уточнили в ведомстве.В командовании подчеркнули, что действия военных завершены и они не планируют дальнейших проверок на месте.Накануне Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в пятницу вызвали в МИД Польши по поводу ракеты. Как дипломат позже заявил РИА Новости, ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение", что объект якобы идентифицировали как российскую маневрирующую ракету. Ордаш добавил, что в ответ на просьбу документального подтверждения содержания ноты он получил отказ.Это не первый случай, когда на территории Польши фиксируют объекты, прилетевшие с Украины. Так, в ноябре прошлого года в Пшеводуве, недалеко от границы с постсоветской республикой, упала ракета, погибли два человека.Изначально выдвигались предположения, что это российский боеприпас. Президент Украины Владимир Зеленский настаивал, что Киев непричастен к инциденту. Но позже польский лидер Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что ракета принадлежала украинской ПВО. Такой же позиции придерживались и в НАТО.В сентябре польские власти официально признали, что ракету выпустили ВСУ. При этом генеральный прокурор страны, министр юстиции Збигнев Зебро подчеркнул, что Киев отказался сотрудничать при расследовании инцидента и решение об этом, вероятно, приняли на "высоком политическом уровне украинского государства".

https://ria.ru/20231229/obyasneniya-1919068682.html

https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html

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