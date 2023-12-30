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Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный" - РИА Новости, 30.12.2023
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Культура
 
10:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pyyala-1919101059.html
Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный"
Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный" - РИА Новости, 30.12.2023
Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный"
Главная тема сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - песня "Пыяла" от дуэта "Аигел" - обогнала по популярности трек "Мой мармеладный" Кати Лель, который... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:41
2023-12-30T10:41
культура
новости культуры
катя лель
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главная тема сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - песня "Пыяла" от дуэта "Аигел" - обогнала по популярности трек "Мой мармеладный" Кати Лель, который завирусился благодаря коротким видеороликам, рассказали РИА Новости в пресс-службах сервисов "Звук" и "Яндекс Музыка". "Трек "Мой мармеладный" немного впереди был весь год, но с выходом сериала "Слово пацана" все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек "Пыяла", чем трек "Мой мармеладный", - рассказали аналитики "Звука". В пресс-службе "Яндекс Музыки" отметили, что на сервисе регулярно "взлетают" треки, которые стали популярны благодаря социальным сетям. С середины ноября стали расти прослушивания трека "Мой мармеладный", а также его speed-up версии. "В декабре рост достиг пиковых значений - суммарные прослушивания обеих версий трека за первые 25 дней декабря по сравнению с аналогичным периодом в октябре выросли почти в 3,5 раза", - уточнили аналитики. Рост числа прослушиваний "Пыялы" также начался в середине ноября, когда вышли первые серии "Слова пацана". И уже четыре недели трек занимает первое место в чарте "Яндекс Музыки". "За первые 25 дней декабря прослушивания трека выросли в 1800 раз по сравнению с аналогичным периодом в октябре", - отметили в сервисе. Аналитики "Яндекс Музыки" также отмечают стремительный рост прослушиваний и других треков из сериала. Так, "На заре" от Басты подписчики сервиса в декабре включали в 42 раза чаще по сравнению с октябрем. "Сейчас "На заре" занимает третье место в чарте "Яндекс Музыки", на пятом месте - трек "Новый герой" группы "Мираж" - его прослушивания увеличились по сравнению с октябрем в 39 раз", - сказали в компании. Трек Александра Серова "Как быть" тоже оказался в чарте и занял 33-е место, в декабре его прослушивания выросли в 20 раз, добавили аналитики.
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новости культуры, катя лель, яндекс.музыка
Культура, Новости культуры, Катя Лель, Яндекс.Музыка
Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный"

Трек "Пыяла" обогнал "Мой мармеладный" в российских стриминговых сервисах

© Видеосервис Wink (2023) Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© Видеосервис Wink (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главная тема сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - песня "Пыяла" от дуэта "Аигел" - обогнала по популярности трек "Мой мармеладный" Кати Лель, который завирусился благодаря коротким видеороликам, рассказали РИА Новости в пресс-службах сервисов "Звук" и "Яндекс Музыка".
"Трек "Мой мармеладный" немного впереди был весь год, но с выходом сериала "Слово пацана" все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек "Пыяла", чем трек "Мой мармеладный", - рассказали аналитики "Звука".
В пресс-службе "Яндекс Музыки" отметили, что на сервисе регулярно "взлетают" треки, которые стали популярны благодаря социальным сетям. С середины ноября стали расти прослушивания трека "Мой мармеладный", а также его speed-up версии. "В декабре рост достиг пиковых значений - суммарные прослушивания обеих версий трека за первые 25 дней декабря по сравнению с аналогичным периодом в октябре выросли почти в 3,5 раза", - уточнили аналитики.
Рост числа прослушиваний "Пыялы" также начался в середине ноября, когда вышли первые серии "Слова пацана". И уже четыре недели трек занимает первое место в чарте "Яндекс Музыки". "За первые 25 дней декабря прослушивания трека выросли в 1800 раз по сравнению с аналогичным периодом в октябре", - отметили в сервисе.
Кадр из бурятской пародии на сериал Слово пацана. Кровь на асфальте
В Забайкалье сняли бурятскую пародию на сериал "Слово пацана"
28 декабря, 14:16
Аналитики "Яндекс Музыки" также отмечают стремительный рост прослушиваний и других треков из сериала. Так, "На заре" от Басты подписчики сервиса в декабре включали в 42 раза чаще по сравнению с октябрем. "Сейчас "На заре" занимает третье место в чарте "Яндекс Музыки", на пятом месте - трек "Новый герой" группы "Мираж" - его прослушивания увеличились по сравнению с октябрем в 39 раз", - сказали в компании.
Трек Александра Серова "Как быть" тоже оказался в чарте и занял 33-е место, в декабре его прослушивания выросли в 20 раз, добавили аналитики.
 
КультураНовости культурыКатя ЛельЯндекс.Музыка
 
 
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