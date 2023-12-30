https://ria.ru/20231230/pyyala-1919101059.html

Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный"

Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный" - РИА Новости, 30.12.2023

Трек из "Слова пацана" обогнал по популярности "Мой мармеладный"

Главная тема сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - песня "Пыяла" от дуэта "Аигел" - обогнала по популярности трек "Мой мармеладный" Кати Лель, который... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:41

2023-12-30T10:41

2023-12-30T10:41

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катя лель

яндекс.музыка

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Главная тема сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" - песня "Пыяла" от дуэта "Аигел" - обогнала по популярности трек "Мой мармеладный" Кати Лель, который завирусился благодаря коротким видеороликам, рассказали РИА Новости в пресс-службах сервисов "Звук" и "Яндекс Музыка". "Трек "Мой мармеладный" немного впереди был весь год, но с выходом сериала "Слово пацана" все изменилось. Сейчас в 30 раз больше слушают трек "Пыяла", чем трек "Мой мармеладный", - рассказали аналитики "Звука". В пресс-службе "Яндекс Музыки" отметили, что на сервисе регулярно "взлетают" треки, которые стали популярны благодаря социальным сетям. С середины ноября стали расти прослушивания трека "Мой мармеладный", а также его speed-up версии. "В декабре рост достиг пиковых значений - суммарные прослушивания обеих версий трека за первые 25 дней декабря по сравнению с аналогичным периодом в октябре выросли почти в 3,5 раза", - уточнили аналитики. Рост числа прослушиваний "Пыялы" также начался в середине ноября, когда вышли первые серии "Слова пацана". И уже четыре недели трек занимает первое место в чарте "Яндекс Музыки". "За первые 25 дней декабря прослушивания трека выросли в 1800 раз по сравнению с аналогичным периодом в октябре", - отметили в сервисе. Аналитики "Яндекс Музыки" также отмечают стремительный рост прослушиваний и других треков из сериала. Так, "На заре" от Басты подписчики сервиса в декабре включали в 42 раза чаще по сравнению с октябрем. "Сейчас "На заре" занимает третье место в чарте "Яндекс Музыки", на пятом месте - трек "Новый герой" группы "Мираж" - его прослушивания увеличились по сравнению с октябрем в 39 раз", - сказали в компании. Трек Александра Серова "Как быть" тоже оказался в чарте и занял 33-е место, в декабре его прослушивания выросли в 20 раз, добавили аналитики.

https://ria.ru/20231228/rezhisser-1918761854.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, катя лель, яндекс.музыка