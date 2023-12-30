https://ria.ru/20231230/pvo-1919123128.html
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов - РИА Новости, 30.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:17
2023-12-30T14:17
2023-12-30T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов и 3 ракеты HARM
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР
и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине