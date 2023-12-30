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Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pvo-1919123128.html
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов - РИА Новости, 30.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:17
2023-12-30T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов и 3 ракеты HARM

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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