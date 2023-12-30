https://ria.ru/20231230/pvo-1919123128.html

Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов - РИА Новости, 30.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила 35 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:17

2023-12-30T14:17

2023-12-30T14:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотников, 3 противорадарные ракеты HARM и 15 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 35 украинских дронов в ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 241 беспилотный летательный аппарат, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 403 танка и других боевых бронированных машин, 1191 боевая машина реактивных систем залпового огня, 7566 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 868 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)