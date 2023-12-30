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"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:47 30.12.2023 (обновлено: 07:53 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/pvo-1919085355.html
"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО
"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО - РИА Новости, 30.12.2023
"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО
Украинские средства ПВО не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, на это обратил внимание военный обозреватель Forbes РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:47
2023-12-30T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, на это обратил внимание военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала Специальной военной операции.По словам Экса, у Украины имеется лишь одна зенитно-ракетная система, которая теоретически могла бы поразить российские ракетоносцы. Речь идет о старом советском комплексе С-200. Однако и он, по мнению обозревателя, не всегда на это способен."Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр. — Прим. ред.). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32, имеет дальность действия более 500 миль (804 километров. — Прим. ред.)", — пишет Экс.Даже системы С-200, по словам обозревателя, могут поражать цели лишь на расстоянии до 300 километров. Это на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса "земля-воздух" Patriot PAC-2, указал автор.При этом Экс усомнился в наличии у Украины работоспособных ЗРК С-200. И даже для теоретически успешного использования комплексы, по словам обозревателя, должны стоять "далеко впереди" от города, по которому ВКС наносят удар, а российские бомбардировщики должны подлететь слишком близко, в чем у них нет никакой необходимости.
https://ria.ru/20231230/general-1919079293.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО

Forbes: украинские средства ПВО не достают до российских бомбардировщиков

© AP Photo / Sergei GritsБаза украинской ПВО
База украинской ПВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
База украинской ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, на это обратил внимание военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала Специальной военной операции.
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По словам Экса, у Украины имеется лишь одна зенитно-ракетная система, которая теоретически могла бы поразить российские ракетоносцы. Речь идет о старом советском комплексе С-200. Однако и он, по мнению обозревателя, не всегда на это способен.
«
"Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр. — Прим. ред.). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32, имеет дальность действия более 500 миль (804 километров. — Прим. ред.)", — пишет Экс.
Даже системы С-200, по словам обозревателя, могут поражать цели лишь на расстоянии до 300 километров. Это на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса "земля-воздух" Patriot PAC-2, указал автор.
При этом Экс усомнился в наличии у Украины работоспособных ЗРК С-200. И даже для теоретически успешного использования комплексы, по словам обозревателя, должны стоять "далеко впереди" от города, по которому ВКС наносят удар, а российские бомбардировщики должны подлететь слишком близко, в чем у них нет никакой необходимости.
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