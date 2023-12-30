"Есть проблема": в США раскрыли слабое место украинской ПВО
Forbes: украинские средства ПВО не достают до российских бомбардировщиков
© AP Photo / Sergei GritsБаза украинской ПВО
© AP Photo / Sergei Grits
База украинской ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, оснащенных ракетами X22/32, на это обратил внимание военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала Специальной военной операции.
По словам Экса, у Украины имеется лишь одна зенитно-ракетная система, которая теоретически могла бы поразить российские ракетоносцы. Речь идет о старом советском комплексе С-200. Однако и он, по мнению обозревателя, не всегда на это способен.
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"Проблема для украинских командующих ПВО заключается в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 200 миль (321 километр. — Прим. ред.). Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32, имеет дальность действия более 500 миль (804 километров. — Прим. ред.)", — пишет Экс.
Даже системы С-200, по словам обозревателя, могут поражать цели лишь на расстоянии до 300 километров. Это на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса "земля-воздух" Patriot PAC-2, указал автор.
При этом Экс усомнился в наличии у Украины работоспособных ЗРК С-200. И даже для теоретически успешного использования комплексы, по словам обозревателя, должны стоять "далеко впереди" от города, по которому ВКС наносят удар, а российские бомбардировщики должны подлететь слишком близко, в чем у них нет никакой необходимости.