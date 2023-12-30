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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава - РИА Новости, 30.12.2023

По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава

По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:19

2023-12-30T17:19

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

дмитрий песков

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Белгород по поручению президента РФ вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим",- сказал Песков.Главе государства доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил ранее в субботу Песков. По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T17:19 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, дмитрий песков, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода