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По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава - РИА Новости, 30.12.2023
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:19
2023-12-30T17:19
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
дмитрий песков
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, сообщил в субботу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Белгород по поручению президента РФ вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим",- сказал Песков.Главе государства доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил ранее в субботу Песков. По последним данным МЧС РФ, погибли 10 человек, 45 ранены.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
2023-12-30T17:19
true
PT0M42S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, дмитрий песков, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
Песков: по поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава и группа МЧС