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Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/putin-1919148715.html
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:13
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
украина
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сообщил Песков.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены.
белгород
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
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вооруженные силы украины, белгород, видео, украина, дмитрий песков, владимир путин, происшествия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
2023-12-30T17:13
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Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сообщил Песков.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинПроисшествияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Массированный обстрел центра Белгорода
 
 
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