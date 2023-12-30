https://ria.ru/20231230/putin-1919148715.html

Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду

Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:13

2023-12-30T17:13

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгород

украина

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сообщил Песков.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены.

белгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T17:13 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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