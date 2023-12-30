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Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:13
2023-12-30T17:13
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгород
украина
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложено об ударе ВСУпо жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода", - сообщил Песков.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены.
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Центр Белгорода сразу после удара ВСУ
Центр Белгорода
2023-12-30T17:13
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгород, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Происшествия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
Путину доложили об ударе ВСУ по Белгороду
Песков сообщил, что Путину доложили об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода