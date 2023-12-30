https://ria.ru/20231230/prazdnik-1919100095.html

Эксперты рассказали, в чем встретить новогоднюю ночь

Эксперты рассказали, в чем встретить новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023

Эксперты рассказали, в чем встретить новогоднюю ночь

При выборе новогоднего образа лучше отдать предпочтение блестящим тканям, зеленому и цвету года по версии Pantone "Peach Fuzz", рассказали РИА Новости эксперты... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:27

2023-12-30T10:27

2023-12-30T10:27

общество

владислав лисовец

денис симачев

новый год

александр васильев (историк моды)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. При выборе новогоднего образа лучше отдать предпочтение блестящим тканям, зеленому и цвету года по версии Pantone "Peach Fuzz", рассказали РИА Новости эксперты в мире моды Александр Васильев, Денис Симачёв и Оксана Шаманская, а стилист Владислав Лисовец посоветовал ориентироваться на свои ощущения. Блестки и цвет PantoneИсторик моды Александр Васильев призвал обратиться к самому модному цвету по версии Pantone. "Золотые, серебряные ткани прекрасно подойдут для этой цели, даже черный, если он вышит блестками, будет хорошо смотреться. Но помните, что институт (цвета – ред.) Pantone выбрал нежно-розовый, персиковый самым модным цветом. Девушкам он идет, всегда будет хороший цвет лица и румянца, поэтому все нежно-розово-персиковые, лососевого оттенка ткани. Цвет раньше этот назывался "Сомо", и он опять очень ярко вернулся в моду", - сказал Васильев РИА Новости. По мнению модного эксперта, при выборе образа стоит обратить внимание на блестящие ткани. "Праздник длится почти полночи, и без блестящих тканей вам не обойтись. Поэтому платья из парчи, платья с люрексом, платья с блестками, с бисером, стразами - это самый лучший вариант для встречи Нового года", - отметил Васильев. Модельер также посоветовал обратить внимание на зеленый цвет - оттенки от бирюзы до цвета хаки станут модными на 2024 год. Согласно восточному гороскопуРоссийский модельер Денис Симачёв в разговоре с РИА Новости отметил, что встречать Новый год следует в цвете, который соответствует восточному гороскопу. "Год Деревянного Зеленого дракона. Если Вы соблюдаете традицию встречать Новый год в цветах по восточному гороскопу, то ответ очевиден - в зеленом", - сказал собеседник агентства. Симачёв также поделился мнением, что в новогоднюю ночь в образах можно позволить себе всё. "Главный модный тренд последние годы – комфорт во всем. Выбирайте мягкие натуральные ткани, свободный крой, добавьте блеска аксессуарами. Что касается прически и аксессуаров, создайте образ, который вы хотите", - добавил эксперт. Дизайнер также отметил, что цвет Peach Fuzz, который выбран институтом цвета Pantone, идет практически всем. "Будет много вариаций этого цвета в коллекциях и принтах", - уточнил модельер. Красный, черный, золотой - китайский стильРоссийский дизайнер Оксана Шаманская в беседе с РИА Новости отметила, что костюм и прическа в китайском стиле будет оригинальным решением для новогоднего образа. "В китайском костюме комбинация черного, красного и золота является основной. Так что у вас довольно большой выбор и вариативность", - сказала Шаманская. Дизайнер отметила, что 2024 год всё-таки является годом зеленого дракона. "Если будете встречать в зеленом – сразу попадете в точку", - заявила модельер. Шаманская отметила, что стразы – один из самых интересных и красивых трендов. "Если у вас сдержанный образ, можно добавить аксессуары с крупными стразами – это один из самых интересных и красивых на мой взгляд трендов в бижутерии", - добавила Шаманская. Дизайнер отметила, что Новый год – праздник радостный и блестящий во всех смыслах этого слова. "Выбирайте блестящие ткани и смелые прически", - посоветовала собеседница агентства. Ориентация на свои ощущенияМодный стилист Владислав Лисовец посоветовал обратиться к своим ощущениям. "Здесь я ничего не посоветую по той простой причине, что я в это не верю, и считаю, что каждый человек чувствует свой цвет и должен ориентироваться на свои собственные внутренние ощущения, а не вестись на то, кто и что скажет. Потому что если платье красивое желтое или платье красивое зеленое, и оно вам очень нравится, то почему бы не отметить в нём Новый год", - сказал Лисовец РИА Новости. Стилист добавил, что если все-таки есть вера в астрологические прогнозы, то "возьмите завяжите ленточку на руке, дабы поддержать цвет года". "Если вам хочется быть в мини – отмечайте в мини, хочется в длинном платье – отмечайте в платье в пол, пожалуйста. Хотите блестеть – пожалуйста. Главное, чтобы ваш наряд был праздничным, отличался от обыденной одежды, и чтобы в нём было удобно веселиться, потому что любой наряд помимо своей первоначальной задачи - украсить вас и сделать вас яркой и красивой - должен нести ещё и функционал, поэтому в наряде должно быть удобно танцевать, веселиться, и в общем этот момент тоже надо продумывать", - заявил собеседник агентства. Стилист отметил, что он выступает за индивидуальность. "Если вы что-то увидели и решили, что вам наряд очень нравится, и вы хотите быть в этом в новогоднюю ночь, покупайте смело и будьте самой красивой", - посоветовал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231230/prazdniki-1919071131.html

https://ria.ru/20231230/retsept-1919088318.html

https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html

https://ria.ru/20231230/menyu-1915600208.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владислав лисовец, денис симачев, новый год, александр васильев (историк моды)