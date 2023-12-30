https://ria.ru/20231230/prazdnik-1919089925.html
Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции
Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции - РИА Новости, 30.12.2023
Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко готовит для новогоднего стола салат оливье с индейкой, шампанское выбирает крымское, а сами праздники проводит с семьей. Об... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:36
2023-12-30T08:36
2023-12-30T08:36
общество
виктория абрамченко
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко готовит для новогоднего стола салат оливье с индейкой, шампанское выбирает крымское, а сами праздники проводит с семьей. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости. "Оливье готовлю с индейкой и с майонезом, но с низким содержанием жира. Шампанское, конечно, только отечественное, я очень люблю крымских виноделов, Олега Репина и продукцию "Золотой Балки", - ответила она на вопрос о своем новогоднем меню. При этом вице-премьер отметила, что на ночь есть не любит - даже в новогоднюю ночь, но от оливье отказаться не может. "Оливье - обязательное украшение новогоднего стола, какие-то легкие закуски, зелень, овощи и какой-нибудь легкий десерт. Я вот недавно научилась готовить панна-котту", - поделилась Абрамченко. Говоря о планах на новогодние праздники, она отметила, что любит все каникулы проводить с семьей. "Поэтому новогодние праздники для меня - такая шикарная возможность активно провести время с семьей", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20231230/retsept-1919088318.html
https://ria.ru/20231230/menyu-1915600208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, виктория абрамченко, новый год
Общество, Виктория Абрамченко, Новый год
Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции
Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что готовит для новогоднего стола
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко готовит для новогоднего стола салат оливье с индейкой, шампанское выбирает крымское, а сами праздники проводит с семьей. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
"Оливье готовлю с индейкой и с майонезом, но с низким содержанием жира. Шампанское, конечно, только отечественное, я очень люблю крымских виноделов, Олега Репина и продукцию "Золотой Балки", - ответила она на вопрос о своем новогоднем меню.
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При этом вице-премьер отметила, что на ночь есть не любит - даже в новогоднюю ночь, но от оливье отказаться не может. "Оливье - обязательное украшение новогоднего стола, какие-то легкие закуски, зелень, овощи и какой-нибудь легкий десерт. Я вот недавно научилась готовить панна-котту", - поделилась Абрамченко.
Говоря о планах на новогодние праздники, она отметила, что любит все каникулы проводить с семьей. "Поэтому новогодние праздники для меня - такая шикарная возможность активно провести время с семьей", - добавила вице-премьер.
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