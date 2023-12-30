https://ria.ru/20231230/prazdnik-1919089925.html

Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции

Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции - РИА Новости, 30.12.2023

Абрамченко рассказала про свои новогодние традиции

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко готовит для новогоднего стола салат оливье с индейкой, шампанское выбирает крымское, а сами праздники проводит с семьей. Об... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:36

2023-12-30T08:36

2023-12-30T08:36

общество

виктория абрамченко

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко готовит для новогоднего стола салат оливье с индейкой, шампанское выбирает крымское, а сами праздники проводит с семьей. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости. "Оливье готовлю с индейкой и с майонезом, но с низким содержанием жира. Шампанское, конечно, только отечественное, я очень люблю крымских виноделов, Олега Репина и продукцию "Золотой Балки", - ответила она на вопрос о своем новогоднем меню. При этом вице-премьер отметила, что на ночь есть не любит - даже в новогоднюю ночь, но от оливье отказаться не может. "Оливье - обязательное украшение новогоднего стола, какие-то легкие закуски, зелень, овощи и какой-нибудь легкий десерт. Я вот недавно научилась готовить панна-котту", - поделилась Абрамченко. Говоря о планах на новогодние праздники, она отметила, что любит все каникулы проводить с семьей. "Поэтому новогодние праздники для меня - такая шикарная возможность активно провести время с семьей", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231230/retsept-1919088318.html

https://ria.ru/20231230/menyu-1915600208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, виктория абрамченко, новый год