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В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 30.12.2023
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05:27 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/pozhar-1919082764.html
В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок
В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 30.12.2023
В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок
Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:27
2023-12-30T05:27
тункинский район
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 30 дек - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС. Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского райна поступило в ночь на 30 декабря. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда. "В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребенок 2020 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении. Отмечается, что ожоги кистей рук первой и второй степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще три человека, в том числе двое детей. В результате пожара сгорела крыша дома и веранда на общей площади 45 квадратных метров. Предварительно, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.
https://ria.ru/20231229/pozhar-1918895232.html
https://ria.ru/20231225/mchs-1917856929.html
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тункинский район, происшествия
Тункинский район, Происшествия
В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

При пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии погибла женщина и ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛАН-УДЭ, 30 дек - РИА Новости. Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Тункинском районе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского райна поступило в ночь на 30 декабря. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда.
Сотрудник СК РФ на месте, где произошел пожар в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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"В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребенок 2020 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ожоги кистей рук первой и второй степени получил мужчина 1994 года рождения. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще три человека, в том числе двое детей.
В результате пожара сгорела крыша дома и веранда на общей площади 45 квадратных метров. Предварительно, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются.
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Тункинский районПроисшествия
 
 
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