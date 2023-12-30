При атаке ВСУ на Белгород повреждены сто машин и 20 домов, заявил Гладков

Гладков: при ударе ВСУ по Белгороду повреждены более ста автомобилей и 20 домов
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.
Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.
Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.
В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.
В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.
Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.
После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.