https://ria.ru/20231230/povrezhdeniya-1919177357.html

При атаке ВСУ на Белгород повреждены сто машин и 20 домов, заявил Гладков

При атаке ВСУ на Белгород повреждены сто машин и 20 домов, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023

При атаке ВСУ на Белгород повреждены сто машин и 20 домов, заявил Гладков

Более 100 автомобилей повреждены, большая часть из них полностью сгорела, также повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:12

2023-12-30T20:12

2023-12-30T20:12

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Более 100 автомобилей повреждены, большая часть из них полностью сгорела, также повреждения выявлены в 22 многоквартирных домах, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "На сегодняшний момент у нас есть информация о повреждении более 100 автомобилей, большая часть уничтожена полностью - сгорели. Повреждения выявлены в 22 МКД, большое количество коммерческих объектов, торговых центров, магазинов", - написал губернатор.Он уточнил, что оценка ущерба продолжается. По его словам, на поврежденных коммуникациях газоснабжения, водоснабжения работают аварийные бригады.

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков