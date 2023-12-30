https://ria.ru/20231230/pompeo-1919083786.html

Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России

Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России - РИА Новости, 30.12.2023

Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России

Пользователей соцсети X возмутил пост бывшего госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, где он утверждает, что Россия после успеха на Украине "не остановится"... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:58

2023-12-30T05:58

2023-12-30T05:58

в мире

россия

украина

сша

майк помпео

джо байден

джон кирби

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил пост бывшего госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, где он утверждает, что Россия после успеха на Украине "не остановится" на ее границах.Как заявил Помпео, после краха Киева союзники и интересы США якобы подвергнутся "большей угрозе", а "цена для Америки будет выше", при этом он в очередной раз призвал представить Украине "оружие для победы".Публикация политика вызвала резкую реакцию пользователей X из США."Майк, бери винтовку и иди воевать за коррумпированных украинцев", - потребовал @ChrisCanio."Тебе никто не верит", - написал @Cernovich."Ты лгал обо всем. В этот раз ничего нового", - заметил Jeff Carlson."Майк, просто брось это. Мы знаем, кто ты", - подчеркнул @az_andersons."ЦРУ, ребята. Верите ли вы всему, что говорит этот парень?" – задался вопросом @JackLombardi."Перестаньте с этим - Россия возьмет всю Европу, Азию, Америку и Африку, после того как она возьмет Украину. Чепуха… Никто вам не верит", - выразил негодование @GuntherEagleman."Помпео тоже может лишиться зарплаты. Всегда следите за деньгами", - заявил @JackMaxey1, прикрепив сообщение СМИ о назначении Помпео неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар"."Больше никаких денег для Украины от американских налогоплательщиков. Пусть Европа это финансирует, это их задний двор, а не наш", - предложил @JustinPulitzer."Это подход неоконсерваторов-бумеров, где каждая война, которую мы ведем, буквально повторение Второй мировой войны. Попробуй еще раз", - добавил @willisfx88.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби называл высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы. Как отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Москвой.

https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919078295.html

https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html

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в мире, россия, украина, сша, майк помпео, джо байден, джон кирби, центральное разведывательное управление (цру), нато