https://ria.ru/20231230/pompeo-1919083786.html
Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России
Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России - РИА Новости, 30.12.2023
Американцы унизили Помпео за дерзость в адрес России
Пользователей соцсети X возмутил пост бывшего госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, где он утверждает, что Россия после успеха на Украине "не остановится"... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:58
2023-12-30T05:58
2023-12-30T05:58
в мире
россия
украина
сша
майк помпео
джо байден
джон кирби
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил пост бывшего госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, где он утверждает, что Россия после успеха на Украине "не остановится" на ее границах.Как заявил Помпео, после краха Киева союзники и интересы США якобы подвергнутся "большей угрозе", а "цена для Америки будет выше", при этом он в очередной раз призвал представить Украине "оружие для победы".Публикация политика вызвала резкую реакцию пользователей X из США."Майк, бери винтовку и иди воевать за коррумпированных украинцев", - потребовал @ChrisCanio."Тебе никто не верит", - написал @Cernovich."Ты лгал обо всем. В этот раз ничего нового", - заметил Jeff Carlson."Майк, просто брось это. Мы знаем, кто ты", - подчеркнул @az_andersons."ЦРУ, ребята. Верите ли вы всему, что говорит этот парень?" – задался вопросом @JackLombardi."Перестаньте с этим - Россия возьмет всю Европу, Азию, Америку и Африку, после того как она возьмет Украину. Чепуха… Никто вам не верит", - выразил негодование @GuntherEagleman."Помпео тоже может лишиться зарплаты. Всегда следите за деньгами", - заявил @JackMaxey1, прикрепив сообщение СМИ о назначении Помпео неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар"."Больше никаких денег для Украины от американских налогоплательщиков. Пусть Европа это финансирует, это их задний двор, а не наш", - предложил @JustinPulitzer."Это подход неоконсерваторов-бумеров, где каждая война, которую мы ведем, буквально повторение Второй мировой войны. Попробуй еще раз", - добавил @willisfx88.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на страны НАТО после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби называл высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы. Как отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Москвой.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919078295.html
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в мире, россия, украина, сша, майк помпео, джо байден, джон кирби, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Россия, Украина, США, Майк Помпео, Джо Байден, Джон Кирби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Пользователей соцсети X возмутил пост бывшего госсекретаря и экс-главы ЦРУ Майка Помпео, где он утверждает, что Россия после успеха на Украине "не остановится" на ее границах.
Как заявил Помпео, после краха Киева союзники и интересы США
якобы подвергнутся "большей угрозе", а "цена для Америки
будет выше", при этом он в очередной раз призвал представить Украине "оружие для победы".
Небензя: время киевского режима истекает
Публикация политика вызвала резкую реакцию пользователей X из США.
"Майк, бери винтовку и иди воевать за коррумпированных украинцев", - потребовал @ChrisCanio.
"Тебе никто не верит", - написал @Cernovich.
"Ты лгал обо всем. В этот раз ничего нового", - заметил Jeff Carlson.
"Майк, просто брось это. Мы знаем, кто ты", - подчеркнул @az_andersons.
"ЦРУ, ребята. Верите ли вы всему, что говорит этот парень?" – задался вопросом @JackLombardi.
"Перестаньте с этим - Россия возьмет всю Европу
, Азию
, Америку и Африку
, после того как она возьмет Украину. Чепуха… Никто вам не верит", - выразил негодование @GuntherEagleman.
"Помпео тоже может лишиться зарплаты. Всегда следите за деньгами", - заявил @JackMaxey1, прикрепив сообщение СМИ о назначении Помпео неисполнительным директором совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар".
"Больше никаких денег для Украины от американских налогоплательщиков. Пусть Европа это финансирует, это их задний двор, а не наш", - предложил @JustinPulitzer.
"Это подход неоконсерваторов-бумеров, где каждая война, которую мы ведем, буквально повторение Второй мировой войны. Попробуй еще раз", - добавил @willisfx88.
Ранее президент США Джо Байден
заявил, что Россия нападет на страны НАТО
после победы в конфликте на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
называл высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы. Как отмечал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
, в США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Москвой.
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России на Украине