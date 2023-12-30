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В Польше ищут элементы залетевшей с Украины ракеты - РИА Новости, 30.12.2023
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11:43 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/polsha-1919107399.html
В Польше ищут элементы залетевшей с Украины ракеты
В Польше ищут элементы залетевшей с Украины ракеты - РИА Новости, 30.12.2023
В Польше ищут элементы залетевшей с Украины ракеты
Поиски элементов залетевшей с Украины ракеты продолжаются в Польше несмотря на то, что она, как заявлялось, покинула территорию страны, сообщает оперативное... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:43
2023-12-30T11:43
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ВАРШАВА, 30 дек - РИА Новости. Поиски элементов залетевшей с Украины ракеты продолжаются в Польше несмотря на то, что она, как заявлялось, покинула территорию страны, сообщает оперативное командование Вооруженных сил республики. "Сообщаем, что 30 декабря текущего года в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски возможных элементов объекта, который вчера нарушил польское воздушное пространство", - говорится в сообщении. Уточняется, что в поисках будут задействованы около 480 военнослужащих войск территориальной обороны. "Цель поисков - окончательно подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента объекта", - говорится в сообщении. Поиски будут осуществляться к юго-востоку от Замостья. Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской, объект "через неполные три минуты покинул территорию". Начальник генштаба ВС Польши Веслав Кукула отмечал, что "все указывает" на это, но не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позднее отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в пятницу был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, позже он заявил РИА Новости, что ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение" о том, что объект якобы был идентифицирован как российская маневрирующая ракета. Он добавил, что на просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, был получен отказ.
https://ria.ru/20231229/obyasneniya-1919068682.html
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в мире, польша
В мире, Польша
В Польше ищут элементы залетевшей с Украины ракеты

В Польше ищут элементы прилетевшей с Украины и улетевшей обратно ракеты

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 дек - РИА Новости. Поиски элементов залетевшей с Украины ракеты продолжаются в Польше несмотря на то, что она, как заявлялось, покинула территорию страны, сообщает оперативное командование Вооруженных сил республики.
"Сообщаем, что 30 декабря текущего года в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски возможных элементов объекта, который вчера нарушил польское воздушное пространство", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в поисках будут задействованы около 480 военнослужащих войск территориальной обороны. "Цель поисков - окончательно подтвердить, что на территории Польши не осталось ни одного элемента объекта", - говорится в сообщении.
Поиски будут осуществляться к юго-востоку от Замостья.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Польский генштаб позднее бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство Польши ракета была российской, объект "через неполные три минуты покинул территорию". Начальник генштаба ВС Польши Веслав Кукула отмечал, что "все указывает" на это, но не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позднее отметил, что пока оперирует еще не проверенными данными.
Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш в пятницу был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, позже он заявил РИА Новости, что ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение" о том, что объект якобы был идентифицирован как российская маневрирующая ракета. Он добавил, что на просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, был получен отказ.
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