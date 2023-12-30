https://ria.ru/20231230/pogoda-1919150724.html

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2023

В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с 1 по 5 января из-за аномально низкой температуры, сообщила администрация губернатора... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:31

2023-12-30T17:31

2023-12-30T17:31

общество

санкт-петербург

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с 1 по 5 января из-за аномально низкой температуры, сообщила администрация губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 00 часов до 12.00 часов 1 января 2024 года на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. С 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от нормы на 10 градусов и более", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, погода