https://ria.ru/20231230/pogoda-1919150724.html
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с 1 по 5 января из-за аномально низкой температуры, сообщила администрация губернатора... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:31
2023-12-30T17:31
2023-12-30T17:31
общество
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге с 1 по 5 января из-за аномально низкой температуры, сообщила администрация губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, с 00 часов до 12.00 часов 1 января 2024 года на территории Санкт Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. С 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры от нормы на 10 градусов и более", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.
https://ria.ru/20231228/pogoda-1918777280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, санкт-петербург, погода
Общество, Санкт-Петербург, Погода
В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге с 1 по 5 января ожидается аномально холодная погода