https://ria.ru/20231230/pogibshie-1919189692.html

Число погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек

Число погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек - РИА Новости, 31.12.2023

Число погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек

Число жертв удара украинских войск по центру Белгорода возросло до 18, сообщило МЧС. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T22:42

2023-12-30T22:42

2023-12-31T00:11

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число жертв удара украинских войск по центру Белгорода возросло до 18, сообщило МЧС."В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей", — говорится в публикации в Telegram-канале.Сегодня днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи раненым.В Минобороны позднее уточнили, что ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть целей. Тем не менее несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. Там отметили, что ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия. Этот удар не останется безнаказанным, резюмировали в ведомстве.В свою очередь, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности из-за этой атаки. В итоге его назначили на 00:00 мск. Также Москва потребовала участия постпреда Чехии в этом заседании, чтобы тот дал разъяснения по поводу поставок оружия Киеву. В МИД республики позднее заявили, что их представитель не будет присутствовать на этом мероприятии.

белгород

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Центр Белгорода сразу после удара ВСУ Центр Белгорода 2023-12-30T22:42 true PT0M54S

Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде Камеры видеонаблюдения в Белгороде зафиксировали, как родители закрывали собой детей во время обстрела 2023-12-30T22:42 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, украина, вооруженные силы украины, россия