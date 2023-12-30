https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html

Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря - РИА Новости, 30.12.2023

Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы имени Малышева в Харькове и "Артём" — в Киеве, на порт и расчеты ПВО в Одессе и склад... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T03:06

2023-12-30T03:06

2023-12-30T03:26

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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харьков

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укроборонпром

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Ракетные удары по Украине 29 декабря были нацелены на военные заводы имени Малышева в Харькове и "Артём" — в Киеве, на порт и расчеты ПВО в Одессе и склад боеприпасов в ее окрестностях, а также на расположение иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне во Львовской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих товарищей из украинских регионов.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.Украинские СМИ сообщали в пятницу о взрывах в ряде городов и регионов, включая Киев, Харьков, Одессу, Львов, Сумы, Хмельницкую и Черкасскую области. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.В Харькове, по данным подпольщиков, был поражен входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), в том числе выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ."Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители", - рассказал Лебедев.По его словам, на заводе Малышева на момент ударов находились 15 единиц военной техники. Он также предоставил видеокадры, на которых слышны сирены скорой помощи и виден дым после ракетного удара. Всего же в пятницу подпольщики зафиксировали 15 ударов по Харькову. О попадании по заводу Малышева подпольщики уже сообщали 21 сентября. Кроме того, удары поразили военные и инфраструктурные объекты в Киеве, в том числе завод "Артём" из одноименной госкорпорации, входящей — так же, как и харьковский завод Малышева — в концерн "Укроборонпром". Корпорация "Артём" является производителем авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и техобслуживания авиационных управляемых ракет, ПТУРов, а также приборов и оборудования для авиации."Были нанесены удары по военным объектам в городе Киев. Как сообщают товарищи, удары пришлись по Подолу (район в Киеве). На Подоле, известно, находятся склады с военной техникой и боекомплектом для нее. Зафиксированное попадание в завод "Артем". А украинская ракета ПВО, которая летела за нашей ракетой, снесла наземную часть метро", - сказал подпольщик. На кадрах из Киева, предоставленных Лебедевым, видно больше облако дыма после удара.Также, по информации подполья, были зафиксированы удары по Запорожью с последующей детонацией. "Сообщают о попадании в вольнянскую нефтебазу, это примерно 20 километров от Запорожья. Сообщают о попадании украинского ПВО в дом, также (ракетой ПВО Украины) зацепило проходящий мимо трамвай с жителями. О пострадавших пока не сообщают", - сказал Лебедев.Одесские подпольщики, по его словам, подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях. "Один из ударов пришелся в Нефтегавань, где была расположена система ПВО. Три попадания пришлось в порт, с детонацией. Порт сразу оцепили, туда тоже понеслись скорые. Последний прилет был в поселке Котовского. Накрыли склад с боеприпасами, которые на днях должны были отправить по железной дороге на фронт", - сообщил Лебедев. По данным подполья, во Львовской области ракетные удары пришлись по местам расположения иностранных наемников. "Во Львове и Львовской области агентура зафиксировала попадание по местам расположения иностранных наемников на территории Яворовского полигона и в самом городе Львов. Также сообщают о прилете ракеты (украинской) ПВО рядом с жилым домом, который загорелся, люди выбежали на улицу, и тут вместе с пожарными приехали работники ТЦК (Территориальный центр комплектования, этот орган на Украине принял на себя функции военкоматов), которые начали задерживать спасающихся из огня мужчин", - заключил подпольщик.

https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919074907.html

https://ria.ru/20231230/oon-1919071271.html

https://ria.ru/20231230/britaniya-1919072446.html

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сергей лебедев, киев, украина, харьков, вооруженные силы украины, укроборонпром