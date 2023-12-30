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В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России - РИА Новости, 30.12.2023
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Выборы президента России — 2024
 
11:59 30.12.2023 (обновлено: 20:23 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/podpisi-1919108642.html
В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России
В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России - РИА Новости, 30.12.2023
В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России
В поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России по всей стране собрали более полумиллиона подписей, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:59
2023-12-30T20:23
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России по всей стране собрали более полумиллиона подписей, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба."По всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина", — сообщили в штабе.Первая партия подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок сегодня прибыла в предвыборный штаб Путина, волонтеры доставили документы из Московской области.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Группу избирателей в поддержку Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231229/itogi_goda-1918842705.html
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россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России

В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей по всей России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России по всей стране собрали более полумиллиона подписей, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба.
«
"По всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина", — сообщили в штабе.
Первая партия подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок сегодня прибыла в предвыборный штаб Путина, волонтеры доставили документы из Московской области.
Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Группу избирателей в поддержку Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.
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