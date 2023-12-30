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"Дом Москвы" в Ереване вручил новогодние подарки детям российских военных

"Дом Москвы" в Ереване вручил новогодние подарки детям российских военных - РИА Новости, 30.12.2023

"Дом Москвы" в Ереване вручил новогодние подарки детям российских военных

Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Ереване вручил в преддверии Нового года подарки детям российских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T23:25

2023-12-30T23:25

2023-12-30T23:25

ереван

армавир

гюмри

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕРЕВАН, 30 дек - РИА Новости. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Ереване вручил в преддверии Нового года подарки детям российских военнослужащих, сообщили в субботу в пресс-службе центра. "По уже сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Ереване порадовал детей военнослужащих и сотрудников 102-й российской военной базы, отрядов в Армавире, Арташате, Гюмри и Мегри Погрануправления ФСБ РФ, авиабазы "Эребуни" , поздравив детей и вручив им подарки. Во всех организациях прошли праздничные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра. Говоря об инициативе, генеральный директор МКДЦ "Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян подчеркнул, что сотрудники центра всегда с особым воодушевлением проводят ее. "Для "Дома Москвы" в Ереване это стало доброй традицией. Каждый год мы с большой теплотой готовим подарки для детей соотечественников, стараясь подарить им новогоднее настроение. Надеюсь, это нам удается. Подчеркну, что мы с особым вниманием следим за успехами детишек, в образование которых свой важный вклад вносят воспитатели образовательных учреждений. И сегодня хочу поблагодарить педагогов за их труд и терпение", - процитировал пресс-служба слова Карапетяна.

https://ria.ru/20231226/podarki-1918072725.html

ереван

армавир

гюмри

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ереван, армавир, гюмри, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)