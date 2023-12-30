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Военные в зоне СВО начали получать новогодние подарки от магаданцев

Военные в зоне СВО начали получать новогодние подарки от магаданцев - РИА Новости, 30.12.2023

Военные в зоне СВО начали получать новогодние подарки от магаданцев

Участники специальной военной операции начали получать подарки к Новому году от властей и жителей Магаданской области, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:36

2023-12-30T07:36

2023-12-30T07:46

надежные люди

магаданская область

боевое братство

общество

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МАГАДАН, 30 дек - РИА Новости. Участники специальной военной операции начали получать подарки к Новому году от властей и жителей Магаданской области, написал в своем Telegram-канале руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Привезли подарки от губернатора и правительства региона парню из батальона "Колыма". Также передали газовые печи для обогрева, поделки, которые изготавливали солдатам в нашем павильоне на Восточном экономическом форуме, заявочный груз. До точки он (боец – ред.) добирался пешком несколько километров и был рад увидеть земляков", - написал Козлов.

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918373653.html

магаданская область

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2023

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магаданская область, боевое братство, общество