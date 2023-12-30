https://ria.ru/20231230/petardy-1919071747.html

Юрист предупредил о штрафах за петарды в новогоднюю ночь

Юрист предупредил о штрафах за петарды в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023

Юрист предупредил о штрафах за петарды в новогоднюю ночь

Штрафы за запуск петард зависят от требований, установленных местными властями, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T02:17

2023-12-30T02:17

2023-12-30T02:17

общество

москва

иван денисов

рэу имени г. в. плеханова

новый год

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Штрафы за запуск петард зависят от требований, установленных местными властями, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.Он напомнил, что в некоторых регионах введен полный запрет на запуск петард и фейерверков. В этом случае штраф грозит абсолютно всем нарушителям. Другие регионы, в том числе, Москва, пока отменили лишь централизованные городские мероприятия."Под отменой салютов подразумевается отказ администрации от проведения централизованных городских мероприятий по запуску фейерверков. Где-то действует полный запрет на салюты, в том числе, для граждан", - рассказал эксперт.Чтобы избежать штрафов, важно правильно выбрать место для запуска. По общим правилам это нельзя делать в жилой зоне и в лесах. Лучше использовать одну из разрешенных площадок, список которых в преддверии праздника публикуют местные власти.

https://ria.ru/20231228/salyut-1918800944.html

москва

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, москва, иван денисов, рэу имени г. в. плеханова, новый год