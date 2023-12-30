https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html

Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос

Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2023

Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос

Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году - основными причинами стали производственная необходимость и... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:10

2023-12-30T10:10

2023-12-30T10:10

россия

общество

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году - основными причинами стали производственная необходимость и невозможность передать кому-либо свои дела, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру". "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" опросил 1780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ и выяснил, что четверть из них не использовали оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году. В основном по причине производственной необходимости и невозможности передать кому-либо свои дела", - сказано в исследовании. При этом около 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск, потому что путешествовать слишком дорого, а дома отдыхать не хочется. 13% остались без отпуска, потому что отдыхали другие сотрудники. Каждому десятому не удалось согласовать даты с семьей или друзьями, и еще примерно столько же хотели накопить дни для более продолжительного отдыха. 8% респондентов отметили, что они хотели накопить больше денег, а 6% - просто не хотели отдыхать. Большая часть участников исследования сказали, что начальство никак не стимулирует их тратить отпуск в течение года. А 40% напоминают об этой необходимости. "У 37% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 24% - 2-3 недели. От одного дня до недели не потратили 18%, более 28 дней накопилось у 13%, а 3-4 недели - у 8%", - отметили аналитики. Более 40% из тех, кто не использовал все дни отдыха, собираются отгулять неиспользованный отпуск летом, треть - весной. Еще 20% респондентов намерены присоединить эти дни к зимним каникулам, а 3% - перенести на осень. Остальные хотят периодически брать отгулы в счет неиспользованного отпуска.

https://ria.ru/20231111/otpusk-1908813543.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество