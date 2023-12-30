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Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2023
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10:10 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html
Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос
Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2023
Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос
Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году - основными причинами стали производственная необходимость и... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:10
2023-12-30T10:10
россия
общество
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году - основными причинами стали производственная необходимость и невозможность передать кому-либо свои дела, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру". "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" опросил 1780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ и выяснил, что четверть из них не использовали оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году. В основном по причине производственной необходимости и невозможности передать кому-либо свои дела", - сказано в исследовании. При этом около 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск, потому что путешествовать слишком дорого, а дома отдыхать не хочется. 13% остались без отпуска, потому что отдыхали другие сотрудники. Каждому десятому не удалось согласовать даты с семьей или друзьями, и еще примерно столько же хотели накопить дни для более продолжительного отдыха. 8% респондентов отметили, что они хотели накопить больше денег, а 6% - просто не хотели отдыхать. Большая часть участников исследования сказали, что начальство никак не стимулирует их тратить отпуск в течение года. А 40% напоминают об этой необходимости. "У 37% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 24% - 2-3 недели. От одного дня до недели не потратили 18%, более 28 дней накопилось у 13%, а 3-4 недели - у 8%", - отметили аналитики. Более 40% из тех, кто не использовал все дни отдыха, собираются отгулять неиспользованный отпуск летом, треть - весной. Еще 20% респондентов намерены присоединить эти дни к зимним каникулам, а 3% - перенести на осень. Остальные хотят периодически брать отгулы в счет неиспользованного отпуска.
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россия, общество
Россия, Общество
Четверть россиян не использовали свой отпуск в 2023 году, показал опрос

"Зарплата.ру": каждый четвертый россиянин не отгулял свой отпуск в 2023 году

© iStock.com / pirankaРаботники офиса за компьютером
Работники офиса за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© iStock.com / piranka
Работники офиса за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин не использовал свой оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году - основными причинами стали производственная необходимость и невозможность передать кому-либо свои дела, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".
"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" опросил 1780 работающих в найме россиян в возрасте 25-55 лет из всех регионов РФ и выяснил, что четверть из них не использовали оплачиваемый отпуск полностью в 2023 году. В основном по причине производственной необходимости и невозможности передать кому-либо свои дела", - сказано в исследовании.
При этом около 20% респондентов отметили, что не пошли в отпуск, потому что путешествовать слишком дорого, а дома отдыхать не хочется. 13% остались без отпуска, потому что отдыхали другие сотрудники. Каждому десятому не удалось согласовать даты с семьей или друзьями, и еще примерно столько же хотели накопить дни для более продолжительного отдыха. 8% респондентов отметили, что они хотели накопить больше денег, а 6% - просто не хотели отдыхать.
Большая часть участников исследования сказали, что начальство никак не стимулирует их тратить отпуск в течение года. А 40% напоминают об этой необходимости. "У 37% респондентов неиспользованными остались 1-2 недели отпуска, у 24% - 2-3 недели. От одного дня до недели не потратили 18%, более 28 дней накопилось у 13%, а 3-4 недели - у 8%", - отметили аналитики.
Более 40% из тех, кто не использовал все дни отдыха, собираются отгулять неиспользованный отпуск летом, треть - весной. Еще 20% респондентов намерены присоединить эти дни к зимним каникулам, а 3% - перенести на осень. Остальные хотят периодически брать отгулы в счет неиспользованного отпуска.
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