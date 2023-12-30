В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа
Запорожская область отменила сокращение комендантского часа из-за ЧП в Белгороде
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.
Ранее Балицкий сообщал, что сократил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и отменил его в рождественскую ночь.
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"В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Режим комендантского часа на территории Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, Приморского муниципального района, Приазовского муниципального района, Акимовского муниципального района будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, сообщил он.
Он попросил жителей отнестись с пониманием к этим мерам, так как приходится учитывать действия противника.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.