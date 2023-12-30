https://ria.ru/20231230/otmena-1919187428.html

В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа

В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа - РИА Новости, 30.12.2023

В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:21

2023-12-30T22:21

2023-12-30T22:21

специальная военная операция на украине

белгород

запорожская область

белгородская область

евгений балицкий

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода. Ранее Балицкий сообщал, что сократил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю ночь и отменил его в рождественскую ночь. "В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Режим комендантского часа на территории Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, Приморского муниципального района, Приазовского муниципального района, Акимовского муниципального района будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00, сообщил он. Он попросил жителей отнестись с пониманием к этим мерам, так как приходится учитывать действия противника. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html

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белгородская область

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Наталья Макарова

белгород, запорожская область, белгородская область, евгений балицкий, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода