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Экономические надежды у населения стран Запада тают, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2023
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07:53 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/opros-1919087700.html
Экономические надежды у населения стран Запада тают, показал опрос
Экономические надежды у населения стран Запада тают, показал опрос - РИА Новости, 30.12.2023
Экономические надежды у населения стран Запада тают, показал опрос
Экономические надежды растут в мире на Юге и Востоке, а жители Запада, наоборот, становятся все более пессимистичны, показали общие результаты глобального... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:53
2023-12-30T07:53
ромир
россия
албания
косово
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экономические надежды растут в мире на Юге и Востоке, а жители Запада, наоборот, становятся все более пессимистичны, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости. "Глобальный экономический спад воцарился в мире видимо надолго. И это в полной мере отражается в ощущениях жителей планеты. Позитивно в отношении экономических изменений настроены 26% респондентов во всем мире. 39% считают, что в следующем году экономических трудностей будет больше. Еще 29% опрошенных полагают, что с экономической точки зрения новый год будет таким же, как и предыдущий. То есть экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе", - говорится в анализе. Эксперты уточняют, что "среди оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран нет ни одной европейской за исключением Албании и Косово, зато в этот лагерь входят страны Востока и глобального Юга". "Возглавляет список оптимистов Саудовская Аравия с показателем индекса экономической надежды в 78 пунктов. В Индии значение индекса равно 0 - то есть в стране равное количество экономических оптимистов и пессимистов", - подсчитали специалисты. "Список стран, находящихся в отрицательной зоне показателей индекса экономической надежды, полнится западными странами во главе с Германией (-54). За ней в тесной связке следуют другие европейские соседи. Показатели индекса в Канаде составляют -36 пунктов, в США -22", - добавляют аналитики. Россияне относительно экономических перспектив также настроены достаточно пессимистично. Экономических трудностей в новом году ожидают двое из пяти (39%) россиян, на улучшения в экономике надеется каждый восьмой респондент (12%). "Однако в России в сравнении с последними годами ситуация с экономическими надеждами взяла курс на восстановление. Если в пандемийные годы значение индекса находилось на самых низких отметках за весь период измерений (-41 и -42 пункта), то в прогнозах на год наступающий россияне показали заметную положительную динамику", - уточнили эксперты. "Уже давно нет того сытого и благополучного западного мира, который нам когда-то представлялся. Новые центры экономического развития смещаются на Восток. Мир меняется стремительно и не всегда по тем сценариям, которые закладывались под пандемию или поддержку вооруженных конфликтов. Мировая экономика уже не будет прежней. На смену западноцентристской экономике приходит новая мультирегиональная система", - пояснил для РИА Новости президент "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин. В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.
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ромир , россия, албания, косово
Ромир , Россия, Албания, Косово
Экономические надежды у населения стран Запада тают, показал опрос

Опрос Gallup: экономические надежды тают у жителей Запада и восходят на Востоке

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экономические надежды растут в мире на Юге и Востоке, а жители Запада, наоборот, становятся все более пессимистичны, показали общие результаты глобального опроса респондентов в 40 странах мира "Конец года" (End of the Year) международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International, в России исследование проводил холдинг "Ромир", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
«
"Глобальный экономический спад воцарился в мире видимо надолго. И это в полной мере отражается в ощущениях жителей планеты. Позитивно в отношении экономических изменений настроены 26% респондентов во всем мире. 39% считают, что в следующем году экономических трудностей будет больше. Еще 29% опрошенных полагают, что с экономической точки зрения новый год будет таким же, как и предыдущий. То есть экономический негативизм в мире преобладает, как и в предыдущие годы. При этом в наибольшей степени пессимизм сгущается на Западе", - говорится в анализе.
Эксперты уточняют, что "среди оптимистично настроенных в отношении экономических изменений стран нет ни одной европейской за исключением Албании и Косово, зато в этот лагерь входят страны Востока и глобального Юга". "Возглавляет список оптимистов Саудовская Аравия с показателем индекса экономической надежды в 78 пунктов. В Индии значение индекса равно 0 - то есть в стране равное количество экономических оптимистов и пессимистов", - подсчитали специалисты.
"Список стран, находящихся в отрицательной зоне показателей индекса экономической надежды, полнится западными странами во главе с Германией (-54). За ней в тесной связке следуют другие европейские соседи. Показатели индекса в Канаде составляют -36 пунктов, в США -22", - добавляют аналитики.
Россияне относительно экономических перспектив также настроены достаточно пессимистично. Экономических трудностей в новом году ожидают двое из пяти (39%) россиян, на улучшения в экономике надеется каждый восьмой респондент (12%). "Однако в России в сравнении с последними годами ситуация с экономическими надеждами взяла курс на восстановление. Если в пандемийные годы значение индекса находилось на самых низких отметках за весь период измерений (-41 и -42 пункта), то в прогнозах на год наступающий россияне показали заметную положительную динамику", - уточнили эксперты.
"Уже давно нет того сытого и благополучного западного мира, который нам когда-то представлялся. Новые центры экономического развития смещаются на Восток. Мир меняется стремительно и не всегда по тем сценариям, которые закладывались под пандемию или поддержку вооруженных конфликтов. Мировая экономика уже не будет прежней. На смену западноцентристской экономике приходит новая мультирегиональная система", - пояснил для РИА Новости президент "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милехин.
В рамках проекта "Конец года" было опрошено более 40 тысяч человек в 40 странах мира в октябре-декабре 2023 года. В каждой стране опросы проводились по национальным или городским выборкам, проверить качество сбора первичной информации по ряду стран не представляется возможным. В России холдингом "Ромир" было опрошено 1500 респондентов по национальной репрезентативной выборке.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Опрос в 40 странах мира выявил надвигающуюся на Европу волну пессимизма
29 декабря, 05:55
 
РомирРоссияАлбанияКосово
 
 
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