https://ria.ru/20231230/oon-1919071271.html

В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО

В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО - РИА Новости, 30.12.2023

В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО

Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:25

2023-12-30T00:25

2023-12-30T00:40

украина

киев

россия

в мире

виталий кличко

дмитрий песков

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b894fff97d2e2575c92329e2db1c83c3.jpg

ООН, 30 дек - РИА Новости. Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. "Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха <…> с февраля 2022 года", - сказал Хиари. Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, в мире, виталий кличко, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины