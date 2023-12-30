В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО
ООН: массированный удар по Украине стал одним из крупнейших с февраля 2022 года
© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины. Архивное фото
ООН, 30 дек - РИА Новости. Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.
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"Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха <…> с февраля 2022 года", - сказал Хиари.
Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.