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В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО - РИА Новости, 30.12.2023
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00:25 30.12.2023 (обновлено: 00:40 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/oon-1919071271.html
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО - РИА Новости, 30.12.2023
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО
Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T00:25
2023-12-30T00:40
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари. "Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха &lt;…&gt; с февраля 2022 года", - сказал Хиари. Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, киев, россия, в мире, виталий кличко, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
Украина, Киев, Россия, В мире, Виталий Кличко, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН назвали последний удар по Украине одним из крупнейших с начала СВО

ООН: массированный удар по Украине стал одним из крупнейших с февраля 2022 года

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины
Сотрудник МЧС Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины. Архивное фото
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Последний массированный удар РФ по территории Украины стал одним из крупнейших с февраля 2022 года, заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари.
«
"Удары представляли собой одно из крупнейших нападений с воздуха <…> с февраля 2022 года", - сказал Хиари.
Как сообщалось, на всей территории Украины в пятницу была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро "Лукьяновская". Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется регулярно, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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УкраинаКиевРоссияВ миреВиталий КличкоДмитрий ПесковООНВооруженные силы Украины
 
 
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