https://ria.ru/20231230/obstrely-1919185422.html

В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали

В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали - РИА Новости, 30.12.2023

В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали

Один человек погиб, десять получили ранения при обстрелах Донецка в субботу, среди них работники скорой помощи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:55

2023-12-30T21:55

2023-12-30T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912032555_34:0:1318:722_1920x0_80_0_0_d4ab137d3bc83bf39f774fe6844eaaea.png

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб, десять получили ранения при обстрелах Донецка в субботу, среди них работники скорой помощи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Противник в течение суток обстреливал Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В результате агрессивных действий ВФУ в Донецке один человек погиб, десять ранены. Среди них – два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи, которые пострадали в Кировском районе столицы региона из-за сброса боеприпаса с вражеского БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина. Ранее об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка сообщал мэр города Алексей Кулемзин.

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, алексей кулемзин (донецк)