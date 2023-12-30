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В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали
В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали - РИА Новости, 30.12.2023
В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали
Один человек погиб, десять получили ранения при обстрелах Донецка в субботу, среди них работники скорой помощи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:55
2023-12-30T21:55
2023-12-30T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Один человек погиб, десять получили ранения при обстрелах Донецка в субботу, среди них работники скорой помощи, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Противник в течение суток обстреливал Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватский район. В результате агрессивных действий ВФУ в Донецке один человек погиб, десять ранены. Среди них – два фельдшера и водитель скорой медицинской помощи, которые пострадали в Кировском районе столицы региона из-за сброса боеприпаса с вражеского БПЛА", - говорится в сообщении Пушилина. Ранее об одной погибшей и одном пострадавшем при обстреле Петровского района Донецка сообщал мэр города Алексей Кулемзин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке при обстрелах ВСУ за день один человек погиб, десять пострадали
Пушилин: один человек погиб, 10 получили ранения при обстрелах Донецка в субботу