ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 32 снаряда по Ясиноватскому району и Донецку
© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ...16.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.05 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 17.15 по Ясиноватскому району выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.30 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.45 по тому же району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
По данным представительства, начиная с 17.55 до 20.25 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.