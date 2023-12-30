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ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919188912.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк
ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк
Украинские войска выпустили 32 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:39
2023-12-30T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
архангельское
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ...16.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.05 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 17.15 по Ясиноватскому району выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.30 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.45 по тому же району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. По данным представительства, начиная с 17.55 до 20.25 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, архангельское, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Архангельское, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ обстреляли Ясиноватский район и Донецк

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 32 снаряда по Ясиноватскому району и Донецку

© РИА Новости Последствия украинского обстрела в Донецке
Последствия украинского обстрела в Донецке
© РИА Новости
Последствия украинского обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 32 снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров ...16.55 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ...17.05 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 17.15 по Ясиноватскому району выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.30 по Петровскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров, в 17.45 по тому же району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
По данным представительства, начиная с 17.55 до 20.25 ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАрхангельскоеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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