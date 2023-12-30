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Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением - РИА Новости, 30.12.2023
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21:54 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919185283.html
Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением
Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением - РИА Новости, 30.12.2023
Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода украинскими войсками варварским и подлым нападением. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:54
2023-12-30T21:54
происшествия
белгород
севастополь
михаил развожаев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода украинскими войсками варварским и подлым нападением. "Сегодня в Белгороде произошла страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, Белгород вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги поступили "просто зверски". "Неонацисты использовали ракеты в запрещенном кассетном снаряжении. Забрали жизни у взрослых людей, убили детей, покалечили более сотни человек; пострадали жилые дома", - подчеркнул губернатор. Развожаев от лица всех севастопольцев выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Закончил свой пост Развожаев словами: "Белгород, мы с тобой!". Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибло, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184825.html
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происшествия, белгород, севастополь, михаил развожаев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Севастополь, Михаил Развожаев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением

Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода варварским и подлым нападением

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал обстрел Белгорода украинскими войсками варварским и подлым нападением.
«
"Сегодня в Белгороде произошла страшная трагедия. Из-за атаки ВСУ погибли невинные люди. Варварское, подлое нападение", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами
Вчера, 21:44
По его словам, Белгород вместе со всей страной готовился встретить Новый год, но враги поступили "просто зверски". "Неонацисты использовали ракеты в запрещенном кассетном снаряжении. Забрали жизни у взрослых людей, убили детей, покалечили более сотни человек; пострадали жилые дома", - подчеркнул губернатор.
Развожаев от лица всех севастопольцев выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Закончил свой пост Развожаев словами: "Белгород, мы с тобой!".
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибло, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород
Вчера, 18:17
 
ПроисшествияБелгородСевастопольМихаил РазвожаевВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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