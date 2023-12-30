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Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023
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21:42 30.12.2023 (обновлено: 22:31 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде
На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:42
2023-12-30T22:31
происшествия
белгород
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей. Запись с камеры видеонаблюдения возле катка в Белгороде опубликовал в субботу Telegram-канал "Belgorod Camera". На записи видно, как люди сначала спокойно прогуливаются, а затем, когда начинается обстрел, убегают, при этом взрослые прикрывают сбой детей. Один из родителей, следует из видеозаписи, выхватывает одного ребенка из коляски, а второго уводит за руку, также прикрывая его своим телом. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным. Как сообщил Гладков, 108 человек получили ранения, 14 человек погибли, трое из них - дети.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184054.html
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Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде
Камеры видеонаблюдения в Белгороде зафиксировали, как родители закрывали собой детей во время обстрела
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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде

На камеры попало, как мать закрыла собой детей во время обстрела в Белгороде

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей.
Запись с камеры видеонаблюдения возле катка в Белгороде опубликовал в субботу Telegram-канал "Belgorod Camera". На записи видно, как люди сначала спокойно прогуливаются, а затем, когда начинается обстрел, убегают, при этом взрослые прикрывают сбой детей. Один из родителей, следует из видеозаписи, выхватывает одного ребенка из коляски, а второго уводит за руку, также прикрывая его своим телом.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Как сообщил Гладков, 108 человек получили ранения, 14 человек погибли, трое из них - дети.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
ООН осудила удар ВСУ по Белгороду
Вчера, 21:36
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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