https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html

Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде

Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде - РИА Новости, 30.12.2023

Родители закрывали собой детей во время обстрела в Белгороде

На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:42

2023-12-30T21:42

2023-12-30T22:31

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. На камеры видеонаблюдения попало, как во время обстрела Белгорода родители прикрывали собой детей. Запись с камеры видеонаблюдения возле катка в Белгороде опубликовал в субботу Telegram-канал "Belgorod Camera". На записи видно, как люди сначала спокойно прогуливаются, а затем, когда начинается обстрел, убегают, при этом взрослые прикрывают сбой детей. Один из родителей, следует из видеозаписи, выхватывает одного ребенка из коляски, а второго уводит за руку, также прикрывая его своим телом. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным. Как сообщил Гладков, 108 человек получили ранения, 14 человек погибли, трое из них - дети.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Родители, закрывающие собой детей во время обстрела в Белгороде Камеры видеонаблюдения в Белгороде зафиксировали, как родители закрывали собой детей во время обстрела 2023-12-30T21:42 true PT0M25S

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происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода