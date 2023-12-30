https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами - РИА Новости, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:13
2023-12-30T19:13
2023-12-30T20:31
россия
киев
белгород
вооруженные силы украины
хамас
аналитика
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919160419_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_e55e9ab6180c096de16fb22df832c32f.jpg
Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних). А в целом за сутки область была обстреляна более 90 раз.Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого варварства, мотивы Киева в данном случае вполне рациональны и многообразны.Во-первых, сгладить для своего общества потерю Марьинки и успех российского массированного удара по военно-промышленной инфраструктуре в ночь с 28 на 29 декабря, ну и в целом хоть чуть-чуть развеять депрессию украинцев по итогам 2023 года. Если судить по реакции тамошних пабликов, последнее вполне удалось: давненько не наблюдалось такого уровня эйфории, как из-за убитых на новогоднем катке русских детях.Во-вторых, спровоцировать — ну а вдруг повезет! — Москву на симметричный или даже избыточный в своей неизбирательности ответ, то есть вместо точечных ударов по военным объектам превращение Киева и других украинских городов в руины по прообразу Газы. Кстати, Израиль, конечно, подложил большую свинью украинским властям — да и Западу тоже — своей операцией против ХАМАС: вся западная пропаганда рассыпается как карточный домик, поскольку мир имеет возможность собственными глазами сравнить результаты работы Вооруженных сил России и ЦАХАЛ.Так что, если бы получилось спровоцировать Россию на жестокий в своей неизбирательности ответ за Белгород, это стало бы просто самым лучшим для Киева подарком на Новый год. И потому, что предоставило бы инструмент для поднятия сильно увядшего за год патриотического духа украинцев, что, в свою очередь, облегчило бы процесс мобилизации, которая в последние недели принимает совсем причудливые формы. И потому, что это вдохнуло бы новый интерес Запада к украинской теме — что, глядишь, подтолкнуло бы процесс выделения военной помощи и новых финансовых траншей, отсутствие которых начинает критически сказываться на исполнении базовых государственных функций Киевом.В-третьих, нанести удар по духу российского общества. Учитывая прекрасное самочувствие россиян и рекордно оптимистичные — по замерам социологов — оценки людей уходящего года, это просто мерзкий в своем варварстве и кровавости способ сделать гадость: мы не можем победить вас на фронте, но мы можем убивать вас и ваших детей на уличных праздничных гуляньях.Терроризм как он есть.Но чего никак не могут понять на Украине (да и на Западе тоже): у России обширный опыт борьбы с терроризмом — и победы над ним. Наша страна точно знает, что нужно и как нужно делать. То обстоятельство, что на этот раз мы столкнулись с государством-террористом, только добавляет нюансов, но никак не меняет сути.С террористами не договариваются — их уничтожают. Или сажают на очень-очень долгий срок.Причем, если кому-то повезет сбежать и забиться в глухую дыру на другом конце света, это ничего не гарантирует. Россия преследует террористов до последней минуты их жизни. Наша страна дала уже десятки примеров того, как она десятилетиями — в буквальном смысле десятилетиями — разыскивает и находит тех, у кого на руках кровь ее граждан. И все остальные теперь никогда не будут знать покоя, осознавая, что в любой момент за ними может прийти Россия.Последнее особо касается военнослужащих ВСУ, отдающих и исполняющих преступные приказы по обстрелу заведомо гражданских целей.Что же касается государства-террориста, то его в тюрьму, разумеется, не посадишь. А значит, у России остается единственный способ нейтрализации исходящей от него угрозы: государство Украина само подписало свой приговор.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919156752.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
россия, киев, белгород, вооруженные силы украины, хамас, аналитика, массированный обстрел центра белгорода
Россия, Киев, Белгород, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Аналитика, Массированный обстрел центра Белгорода
Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних). А в целом за сутки область была обстреляна более 90 раз.
Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого варварства, мотивы Киева
в данном случае вполне рациональны и многообразны.
Во-первых, сгладить для своего общества потерю Марьинки
и успех российского массированного удара по военно-промышленной инфраструктуре в ночь с 28 на 29 декабря, ну и в целом хоть чуть-чуть развеять депрессию украинцев по итогам 2023 года. Если судить по реакции тамошних пабликов, последнее вполне удалось: давненько не наблюдалось такого уровня эйфории, как из-за убитых на новогоднем катке русских детях.
Во-вторых, спровоцировать — ну а вдруг повезет! — Москву
на симметричный или даже избыточный в своей неизбирательности ответ, то есть вместо точечных ударов по военным объектам превращение Киева и других украинских городов в руины по прообразу Газы. Кстати, Израиль
, конечно, подложил большую свинью украинским властям — да и Западу тоже — своей операцией против ХАМАС
: вся западная пропаганда рассыпается как карточный домик, поскольку мир имеет возможность собственными глазами сравнить результаты работы Вооруженных сил России и ЦАХАЛ.
Так что, если бы получилось спровоцировать Россию на жестокий в своей неизбирательности ответ за Белгород, это стало бы просто самым лучшим для Киева подарком на Новый год. И потому, что предоставило бы инструмент для поднятия сильно увядшего за год патриотического духа украинцев, что, в свою очередь, облегчило бы процесс мобилизации, которая в последние недели принимает совсем причудливые формы. И потому, что это вдохнуло бы новый интерес Запада к украинской теме — что, глядишь, подтолкнуло бы процесс выделения военной помощи и новых финансовых траншей, отсутствие которых начинает критически сказываться на исполнении базовых государственных функций Киевом.
В-третьих, нанести удар по духу российского общества. Учитывая прекрасное самочувствие россиян и рекордно оптимистичные — по замерам социологов — оценки людей уходящего года, это просто мерзкий в своем варварстве и кровавости способ сделать гадость: мы не можем победить вас на фронте, но мы можем убивать вас и ваших детей на уличных праздничных гуляньях.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Но чего никак не могут понять на Украине
(да и на Западе тоже): у России обширный опыт борьбы с терроризмом — и победы над ним. Наша страна точно знает, что нужно и как нужно делать. То обстоятельство, что на этот раз мы столкнулись с государством-террористом, только добавляет нюансов, но никак не меняет сути.
С террористами не договариваются — их уничтожают. Или сажают на очень-очень долгий срок.
Причем, если кому-то повезет сбежать и забиться в глухую дыру на другом конце света, это ничего не гарантирует. Россия преследует террористов до последней минуты их жизни. Наша страна дала уже десятки примеров того, как она десятилетиями — в буквальном смысле десятилетиями — разыскивает и находит тех, у кого на руках кровь ее граждан. И все остальные теперь никогда не будут знать покоя, осознавая, что в любой момент за ними может прийти Россия.
Последнее особо касается военнослужащих ВСУ, отдающих и исполняющих преступные приказы по обстрелу заведомо гражданских целей.
Что же касается государства-террориста, то его в тюрьму, разумеется, не посадишь. А значит, у России остается единственный способ нейтрализации исходящей от него угрозы: государство Украина само подписало свой приговор.
МЧС сообщило о 14 погибших и 108 пострадавших в Белгороде