https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами - РИА Новости, 30.12.2023

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами

Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:13

2023-12-30T19:13

2023-12-30T20:31

россия

киев

белгород

вооруженные силы украины

хамас

аналитика

массированный обстрел центра белгорода

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Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о четырнадцати погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних). А в целом за сутки область была обстреляна более 90 раз.Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого варварства, мотивы Киева в данном случае вполне рациональны и многообразны.Во-первых, сгладить для своего общества потерю Марьинки и успех российского массированного удара по военно-промышленной инфраструктуре в ночь с 28 на 29 декабря, ну и в целом хоть чуть-чуть развеять депрессию украинцев по итогам 2023 года. Если судить по реакции тамошних пабликов, последнее вполне удалось: давненько не наблюдалось такого уровня эйфории, как из-за убитых на новогоднем катке русских детях.Во-вторых, спровоцировать — ну а вдруг повезет! — Москву на симметричный или даже избыточный в своей неизбирательности ответ, то есть вместо точечных ударов по военным объектам превращение Киева и других украинских городов в руины по прообразу Газы. Кстати, Израиль, конечно, подложил большую свинью украинским властям — да и Западу тоже — своей операцией против ХАМАС: вся западная пропаганда рассыпается как карточный домик, поскольку мир имеет возможность собственными глазами сравнить результаты работы Вооруженных сил России и ЦАХАЛ.Так что, если бы получилось спровоцировать Россию на жестокий в своей неизбирательности ответ за Белгород, это стало бы просто самым лучшим для Киева подарком на Новый год. И потому, что предоставило бы инструмент для поднятия сильно увядшего за год патриотического духа украинцев, что, в свою очередь, облегчило бы процесс мобилизации, которая в последние недели принимает совсем причудливые формы. И потому, что это вдохнуло бы новый интерес Запада к украинской теме — что, глядишь, подтолкнуло бы процесс выделения военной помощи и новых финансовых траншей, отсутствие которых начинает критически сказываться на исполнении базовых государственных функций Киевом.В-третьих, нанести удар по духу российского общества. Учитывая прекрасное самочувствие россиян и рекордно оптимистичные — по замерам социологов — оценки людей уходящего года, это просто мерзкий в своем варварстве и кровавости способ сделать гадость: мы не можем победить вас на фронте, но мы можем убивать вас и ваших детей на уличных праздничных гуляньях.Терроризм как он есть.Но чего никак не могут понять на Украине (да и на Западе тоже): у России обширный опыт борьбы с терроризмом — и победы над ним. Наша страна точно знает, что нужно и как нужно делать. То обстоятельство, что на этот раз мы столкнулись с государством-террористом, только добавляет нюансов, но никак не меняет сути.С террористами не договариваются — их уничтожают. Или сажают на очень-очень долгий срок.Причем, если кому-то повезет сбежать и забиться в глухую дыру на другом конце света, это ничего не гарантирует. Россия преследует террористов до последней минуты их жизни. Наша страна дала уже десятки примеров того, как она десятилетиями — в буквальном смысле десятилетиями — разыскивает и находит тех, у кого на руках кровь ее граждан. И все остальные теперь никогда не будут знать покоя, осознавая, что в любой момент за ними может прийти Россия.Последнее особо касается военнослужащих ВСУ, отдающих и исполняющих преступные приказы по обстрелу заведомо гражданских целей.Что же касается государства-террориста, то его в тюрьму, разумеется, не посадишь. А значит, у России остается единственный способ нейтрализации исходящей от него угрозы: государство Украина само подписало свой приговор.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919159158.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919152045.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919156752.html

россия

киев

белгород

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россия, киев, белгород, вооруженные силы украины, хамас, аналитика, массированный обстрел центра белгорода