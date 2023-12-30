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Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово

Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово - РИА Новости, 30.12.2023

Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово

Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:06

2023-12-30T16:06

2023-12-30T18:25

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

специальная военная операция на украине

украина

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал Гладков.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, губернатор призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.

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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T16:06 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, видео, украина, массированный обстрел центра белгорода