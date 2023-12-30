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Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово - РИА Новости, 30.12.2023
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:06
2023-12-30T16:06
2023-12-30T18:25
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
специальная военная операция на украине
украина
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал Гладков.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, губернатор призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
2023-12-30T16:06
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово, пострадавших нет