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Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919137852.html
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово - РИА Новости, 30.12.2023
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:06
2023-12-30T18:25
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
специальная военная операция на украине
украина
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал Гладков.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, губернатор призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.
белгород
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
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Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово

Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Уразово, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Уразово, пострадавших нет, повреждено здание физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. В Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, губернатор призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородУкраинаМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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