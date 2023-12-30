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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919121523.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в субботу выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:05
2023-12-30T14:05
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства. В представительстве добавили, что в 13.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда "натовского" калибра, в 13.30 под обстрел вновь попала Горловка - по ней было выпущено четыре кассетных снаряда. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919109364.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html
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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 18 снарядов натовских снарядов

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 18 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства.
Последствия обстрела
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В представительстве добавили, что в 13.05 украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда "натовского" калибра, в 13.30 под обстрел вновь попала Горловка - по ней было выпущено четыре кассетных снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаУкраинаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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