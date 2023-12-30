https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок - РИА Новости, 30.12.2023
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок
В Погарском районе Брянской области из-за украинского обстрела погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:46
2023-12-30T13:46
2023-12-30T14:31
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
погарский район
черниговская область
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Погарском районе Брянской области из-за украинского обстрела погиб ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинские террористы произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района. <...> В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения", — написал он. Богомаз добавил, что семье погибшего оказали всю необходимую помощь. Он также выразил близким ребенка искренние соболезнования.Глава области уточнил, что ВСУ выпустили по мирным объектам более десяти снарядов из РСЗО.Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Погарский район — один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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брянская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, погарский район, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Погарский район, Черниговская область
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок
В Брянской области при украинском обстреле погиб ребенок 2014 года рождения