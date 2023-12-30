https://ria.ru/20231230/obstrel-1919109364.html

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки - РИА Новости, 30.12.2023

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:07

2023-12-30T12:07

2023-12-30T12:07

происшествия

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белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр более 90 раз из разных видов вооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 29 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по восьми муниципалитетам 93 снаряда, включая три взрывных устройства, сброшенных с дронов. Системой ПВО было уничтожено 13 реактивных снарядов над Белгородом. Кроме того, украинские военные использовали РСЗО "Град", артиллерию, минометы, гранатометы и дроны-камикадзе для атаки. Это самый интенсивный обстрел с 6 декабря, когда были зафиксированы обстрелы 133 снарядами. По данным главы области, один мирный житель погиб, двое мужчин, женщина и ребенок получили ранения. "В городе Белгороде в результате ракетной атаки различные разрушения получили 16 частных жилых домов, 6 хозпостроек, 14 автомобилей. Обход домовладений продолжается. Системой ПВО уничтожены 13 реактивных снарядов. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", - написал Гладков. Он добавил, что все пострадавшие доставлены в больницы Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. На пяти участках выявлены повреждения коммуникаций (водо- и газопровод). В настоящий момент газоснабжение восстановлено. Водоснабжение подано по резервному водоводу, аварийный участок отключен. К восстановительным работам ремонтные бригады приступили, уточнил губернатор. По словам Гладкова, в Белгородском районе по селам Красный Хутор и Журавлевка выпущено в сумме три артиллерийских снаряда. Также в Журавлевке противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное и селе Таврово. В Борисовском районе, по данным главы области, на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Волоконовском районе 5 раз из миномета и 5 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. "В Валуйском городском округе по посёлку Уразово выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Пострадавших нет. Повреждения выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек, 6 транспортных средств, а также линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. В селе Новопетровка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас", - подчеркнул Гладков. Глава региона уточнил, что в Грайворонском горокруге по окраинам хутора Байрак, сел Козинка и Сподарюшино выпущено в сумме 11 минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое и посёлка Прилесье – установлено 17 прилетов. В Вязовом повреждения выявлены в одном частном домовладении. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 6 артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в 5 частных жилых домовладениях. По селу Муром выпущено 7 минометных снарядов, по селу Середа – 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 3, по хутору Марьино – 2, по селу Терезовка – один минометный снаряд. В хуторе Балки с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

https://ria.ru/20231230/urazovo-1919101323.html

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белгородский район

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Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков