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На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за "предательства"
На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за "предательства" - РИА Новости, 30.12.2023
На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за "предательства"
Россия активно отслеживает объекты киевского военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых "много предателей" заявил украинский военный эксперт Сергей... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T02:00
2023-12-30T02:00
2023-12-30T03:13
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россия активно отслеживает объекты киевского военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых "много предателей" заявил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, его слова приводит издание "Страна.ua"."Очень Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает. У нас, к сожалению, предателей очень много", - пожаловался он.По его словам, сотрудники силовых структур рассказывали ему о работниках украинской "оборонки", которые сдают информацию. "Сливают, где что приходит, отправляется, это, конечно, очень печально", - заявил Бескрестнов.В качестве примера он привел случай, когда на одном "производственном предприятии" в результате удара ракеты был уничтожен ангар с "готовой продукцией". "Очень большой ущерб понесли, когда начали "контрики" (контрразведка. – ред.) разбираться, оказалось, что дедушка, который когда-то был главным инженером, которому 70 лет <…> сообщил, когда надо было это (удар. – ред.) сделать", - возмутился он.В пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили об уничтожении важного объекта из-за "предательства"
Аналитик Бескрестнов: на Украине из-за предательства уничтожен важный объект
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Россия активно отслеживает объекты киевского военно-промышленного комплекса (ВПК), на которых "много предателей" заявил украинский военный эксперт Сергей Бескрестнов, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Очень Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает. У нас, к сожалению, предателей очень много", - пожаловался он.
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По его словам, сотрудники силовых структур рассказывали ему о работниках украинской "оборонки", которые сдают информацию. "Сливают, где что приходит, отправляется, это, конечно, очень печально", - заявил Бескрестнов.
В качестве примера он привел случай, когда на одном "производственном предприятии" в результате удара ракеты был уничтожен ангар с "готовой продукцией". "Очень большой ущерб понесли, когда начали "контрики" (контрразведка. – ред.) разбираться, оказалось, что дедушка, который когда-то был главным инженером, которому 70 лет <…> сообщил, когда надо было это (удар. – ред.) сделать", - возмутился он.
В пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве
, Одессе
, Львове
, Харькове
, Запорожье
, а также в Хмельницкой
, Сумской и Тернопольской областях
. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.
Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.
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