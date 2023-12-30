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Нигер использует российское вооружение, заявил глава МИД Бакари Йау Сангаре - РИА Новости, 30.12.2023
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09:03 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/niger-1919092189.html
Нигер использует российское вооружение, заявил глава МИД Бакари Йау Сангаре
Нигер использует российское вооружение, заявил глава МИД Бакари Йау Сангаре - РИА Новости, 30.12.2023
Нигер использует российское вооружение, заявил глава МИД Бакари Йау Сангаре
Нигер использует российское вооружение, но российских военных на земле Нигера нет, его армия может самостоятельно защищать свою территорию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:03
2023-12-30T09:03
в мире
нигер
россия
бакари йау сангаре
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БЕНГАЗИ (Ливия), 30 дек - РИА Новости. Нигер использует российское вооружение, но российских военных на земле Нигера нет, его армия может самостоятельно защищать свою территорию, заявил РИА Новости глава МИД страны Бакари Йау Сангаре. "Сейчас наши отношения с Россией - это военное сотрудничество, поскольку все наше вооружение - российское. То есть нам нужно сохранить отношения с РФ для поддержания этого (вооружения - ред.), но у нас нет никаких (российских - ред.) военных на нашей земле. Нам это не нужно… Наша армия может сама защищать свою территорию", - заявил министр. По его словам, страна выслала французских военных без намерения пригласить туда других военных. Министр отметил, что Нигер сейчас нуждается в развитии отношений в сферах разведки, вооружения и логистики, но не в сфере вооруженных сил.
https://ria.ru/20231230/niger-1919083413.html
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в мире, нигер, россия, бакари йау сангаре
В мире, Нигер, Россия, Бакари Йау Сангаре
Нигер использует российское вооружение, заявил глава МИД Бакари Йау Сангаре

Глава МИД Нигера Бакари Йау Сангаре: российских военных в стране нет

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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БЕНГАЗИ (Ливия), 30 дек - РИА Новости. Нигер использует российское вооружение, но российских военных на земле Нигера нет, его армия может самостоятельно защищать свою территорию, заявил РИА Новости глава МИД страны Бакари Йау Сангаре.
"Сейчас наши отношения с Россией - это военное сотрудничество, поскольку все наше вооружение - российское. То есть нам нужно сохранить отношения с РФ для поддержания этого (вооружения - ред.), но у нас нет никаких (российских - ред.) военных на нашей земле. Нам это не нужно… Наша армия может сама защищать свою территорию", - заявил министр.
По его словам, страна выслала французских военных без намерения пригласить туда других военных. Министр отметил, что Нигер сейчас нуждается в развитии отношений в сферах разведки, вооружения и логистики, но не в сфере вооруженных сил.
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