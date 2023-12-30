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СМИ: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод из страны французских войск - РИА Новости, 30.12.2023
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05:50 30.12.2023 (обновлено: 05:55 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/niger-1919083413.html
СМИ: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод из страны французских войск
СМИ: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод из страны французских войск - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод из страны французских войск
Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:50
2023-12-30T05:55
франция
нигер
буркина-фасо
шогель кокалла маига
мохамед базум
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря, передает агентство Франс Пресс. "Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере", - пишет агентство. Отмечается, что на манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига, которые прибыли в страну, согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети Х, чтобы выразить поддержку властям Нигера - три страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля. Как пишет агентство со ссылкой на представителя гражданского общества, многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, начавшимся 2 сентября перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск. Согласно агентству, манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклям, звучали антифранцузские лозунги. В толпе виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла. Одновременно в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские СМИ сообщали, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад. Дата 22 декабря, как день завершения вывода французских войск, была объявлена ВС Нигера. В этот день агентство Франс Пресс сообщило, что последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну. При этом назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн сообщил в декабре в интервью РИА Новости, что Нигер не просил Францию выводить войска. По его словам, французы приняли "суверенное решение", когда их помощь нужна была Нигеру для борьбы с терроризмом. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
https://ria.ru/20231227/niger-1918438079.html
https://ria.ru/20231219/niger-1916589449.html
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франция, нигер, буркина-фасо, шогель кокалла маига, мохамед базум, эммануэль макрон, в мире
Франция, Нигер, Буркина-Фасо, Шогель Кокалла Маига, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, В мире
СМИ: тысячи жителей Нигера отпраздновали вывод из страны французских войск

AFP: в Нигере тысячи людей на улицах праздновали вывод Францией войск из страны

© AP Photo / Sam MednickСторонники нового правительства Нигера, Ниамей
Сторонники нового правительства Нигера, Ниамей - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники нового правительства Нигера, Ниамей. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Тысячи человек в Нигере вышли на улицы, чтобы отпраздновать вывод военных Франции из страны, который завершился 22 декабря, передает агентство Франс Пресс.
«
"Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере", - пишет агентство.
Отмечается, что на манифестации поприсутствовали премьер-министры Буркина-Фасо - Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела и Мали - Шогель Кокалла Маига, которые прибыли в страну, согласно сообщению Национального совета по защите отечества Нигера в социальной сети Х, чтобы выразить поддержку властям Нигера - три страны входят в недавно сформированный Альянс государств Сахеля.
Как пишет агентство со ссылкой на представителя гражданского общества, многотысячная манифестация положила конец сидячим забастовкам, начавшимся 2 сентября перед военно-воздушной базой в столице страны Ниамее с требованием вывода французских войск.
Согласно агентству, манифестация сопровождалась концертами и акробатическими спектаклям, звучали антифранцузские лозунги. В толпе виднелись флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
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Мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск. Франция неоднократно заявляла, что признает лишь требования легитимных властей Нигера, однако в конце сентября приняла решение отозвать посла.
Одновременно в конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года.
Вывод войск начался в конце октября: подразделения французских военных передали под контроль армии Нигера военный лагерь в городе Уалам (регион Тиллабери) в стратегически важной зоне на границе с Мали. Французские СМИ сообщали, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.
Дата 22 декабря, как день завершения вывода французских войск, была объявлена ВС Нигера. В этот день агентство Франс Пресс сообщило, что последние остававшиеся в Нигере французские военные покинули страну.
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При этом назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн сообщил в декабре в интервью РИА Новости, что Нигер не просил Францию выводить войска. По его словам, французы приняли "суверенное решение", когда их помощь нужна была Нигеру для борьбы с терроризмом.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.
В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В июле Франция заявила об официальном завершении совместной с европейскими союзниками операции "Такуба" по борьбе с терроризмом. В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные в течение месяца должны покинуть территорию страны.
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