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Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей" - РИА Новости, 30.12.2023
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01:14 30.12.2023 (обновлено: 02:26 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919073863.html
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей" - РИА Новости, 30.12.2023
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"
Военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ждут "самые плохие новости", заявил на заседании... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T01:14
2023-12-30T02:26
россия
украина
киев
василий небензя
оон
нато
в мире
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ждут "самые плохие новости", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.&quot;Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее&quot;, - сказал Небензя.Ставка на решение украинского кризиса на поле боя потерпела провал, констатировал дипломат, назвав военную победу над Россией абсолютно недостижимой целью.Постпред также подчеркнул, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения и, тем более, добиться перелома в конфликте в свою пользу.Как указал Небензя, исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены — либо в рамках российской спецоперации, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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россия, украина, киев, василий небензя, оон, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, ООН, НАТО, В мире
Небензя посоветовал Киеву ждать "самых плохих новостей"

Постпред Небензя: Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 30 дек - РИА Новости. Военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ждут "самые плохие новости", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при организации Василий Небензя.
«

"Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее", - сказал Небензя.

Ставка на решение украинского кризиса на поле боя потерпела провал, констатировал дипломат, назвав военную победу над Россией абсолютно недостижимой целью.
Постпред также подчеркнул, что у Украины нет и уже не будет ресурса для того, чтобы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения и, тем более, добиться перелома в конфликте в свою пользу.
Как указал Небензя, исходящая с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, безусловно, будут устранены — либо в рамках российской спецоперации, либо с использованием политико-дипломатических инструментов.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Киев не сможет удержать ситуацию на линии соприкосновения, заявил Небензя
01:26
 
РоссияУкраинаКиевВасилий НебензяООННАТОВ мире
 
 
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