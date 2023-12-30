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"Каждые десять секунд": американский наемник рассказал про "ад" на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
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14:24 30.12.2023 (обновлено: 16:56 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html
"Каждые десять секунд": американский наемник рассказал про "ад" на Украине
"Каждые десять секунд": американский наемник рассказал про "ад" на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"Каждые десять секунд": американский наемник рассказал про "ад" на Украине
Российская армия атакует огромным количеством беспилотников и артиллерии, поэтому каждый солдат, воюющий за Украину, находится в постоянной опасности, заявил в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:24
2023-12-30T16:56
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская армия атакует огромным количеством беспилотников и артиллерии, поэтому каждый солдат, воюющий за Украину, находится в постоянной опасности, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive наемник из США Мэттью Вандайк."Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали нас в лесу, скидывая на нас гранаты", — поделился он своими воспоминаниями о сражении с российской армией.Вандайк подчеркнул, что это был совершенно новый опыт, когда на него охотились с воздуха, а он не мог никак ответить. Единственной надеждой, добавил он, было то, что удастся бежать, пока не упадет следующая граната. Кроме того, наемник отметил работу российской артиллерии."Артиллерия просто невероятная. Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд. &lt;…&gt; Нас также атаковали российские истребители. &lt;…&gt; В моем подразделении мы постоянно находились в обороне. &lt;…&gt; Из-за дронов было сложно даже вылезти из окопов", — рассказал американский наемник.Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории соседней республики. Сами боевики, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html
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украина, сша, россия
Украина, США, Россия
"Каждые десять секунд": американский наемник рассказал про "ад" на Украине

Наемник Вандайк: невозможно выйти из окопов из-за дронов и артиллерии ВС РФ

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская армия атакует огромным количеством беспилотников и артиллерии, поэтому каждый солдат, воюющий за Украину, находится в постоянной опасности, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive наемник из США Мэттью Вандайк.
"Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали нас в лесу, скидывая на нас гранаты", — поделился он своими воспоминаниями о сражении с российской армией.
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Вандайк подчеркнул, что это был совершенно новый опыт, когда на него охотились с воздуха, а он не мог никак ответить. Единственной надеждой, добавил он, было то, что удастся бежать, пока не упадет следующая граната. Кроме того, наемник отметил работу российской артиллерии.
"Артиллерия просто невероятная. Обстрелы происходили примерно каждые десять секунд. <…> Нас также атаковали российские истребители. <…> В моем подразделении мы постоянно находились в обороне. <…> Из-за дронов было сложно даже вылезти из окопов", — рассказал американский наемник.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские бойцы продолжат уничтожать их по всей территории соседней республики. Сами боевики, приехавшие воевать за деньги, во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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