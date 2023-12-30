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"Только начало": в Германии раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
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13:14 30.12.2023 (обновлено: 13:17 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/nachalo-1919116207.html
"Только начало": в Германии раскрыли судьбу Украины после российских ударов
"Только начало": в Германии раскрыли судьбу Украины после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
"Только начало": в Германии раскрыли судьбу Украины после российских ударов
Российские удары по объектам на территории Украины продемонстрировали, что будет ожидать страну в следующем году, заявил в эфире немецкого канала Welt военный... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:14
2023-12-30T13:17
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины продемонстрировали, что будет ожидать страну в следующем году, заявил в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала."Это (российские удары. — Прим. ред.) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году", — поделился он своим мнением.Масала опроверг заявления украинской стороны, что Россия использовала весь свой арсенал ракет, объяснив это тем, что страна увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала конфликта. Кроме того, по мнению эксперта, следующий год окажется решающим для Украины, поскольку страна может полностью лишиться западной поддержки и будет вынуждена сама себя обеспечивать."2024 год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет", — резюмировал он.Вчера российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20231230/udar-1919092568.html
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в мире, украина, германия, россия, welt
В мире, Украина, Германия, Россия, Welt
"Только начало": в Германии раскрыли судьбу Украины после российских ударов

Welt: российские удары по Украине показали, что ждет страну в следующем году

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины продемонстрировали, что будет ожидать страну в следующем году, заявил в эфире немецкого канала Welt военный эксперт Карло Масала.
"Это (российские удары. — Прим. ред.) только начало, затравка перед тем, что мы можем ожидать в следующем году", — поделился он своим мнением.
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Масала опроверг заявления украинской стороны, что Россия использовала весь свой арсенал ракет, объяснив это тем, что страна увеличила производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала конфликта. Кроме того, по мнению эксперта, следующий год окажется решающим для Украины, поскольку страна может полностью лишиться западной поддержки и будет вынуждена сама себя обеспечивать.
"2024 год будет решающим для Украины, он покажет, сможет ли она удержать свои позиции или нет", — резюмировал он.
Вчера российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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