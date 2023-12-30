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Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро - РИА Новости, 30.12.2023
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12:40 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919112619.html
Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро
Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро - РИА Новости, 30.12.2023
Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро
Молдавия рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:40
2023-12-30T12:40
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дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты - ред.)", — заявил Раду Мариан. По его словам, эти средства положены Молдавии как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы. "В 2027 году у нас может быть еще больше средств, но это слишком далеко. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше", - добавил Мариан. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20231229/moldaviya-1919019344.html
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в мире, молдавия, россия, москва, майя санду, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Майя Санду, Дмитрий Песков, Евросоюз
Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро

Молдавия рассчитывает получить от ЕС в 2024 году 300 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 дек - РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
"Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты - ред.)", — заявил Раду Мариан.
По его словам, эти средства положены Молдавии как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы.
"В 2027 году у нас может быть еще больше средств, но это слишком далеко. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше", - добавил Мариан.
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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