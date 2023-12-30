МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением
МИД России: все исполнители и организаторы атаки на Белгород понесут наказание
© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ.
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"Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
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"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - заявили в МИД России.
В дипведомстве подчеркнули, что удар велся целенаправленно по местам массового скопления гражданских - семей с детьми, а именно центр предпраздничного Белгорода - "новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане".
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"Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении МИД России.
В российском МИД особенно отметили, что Киев неоднократно использовал кассетные боеприпасы для увеличения количества жертв среди мирного населения, подобные атаки говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей".
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"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов - подельников из " цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнули в МИД РФ.