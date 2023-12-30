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МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением

МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением - РИА Новости, 30.12.2023

МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением

Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:41

2023-12-30T20:41

2023-12-30T20:41

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

белгород

россия

украина

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оон

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ. "Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - заявили в МИД России. В дипведомстве подчеркнули, что удар велся целенаправленно по местам массового скопления гражданских - семей с детьми, а именно центр предпраздничного Белгорода - "новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане". "Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении МИД России. В российском МИД особенно отметили, что Киев неоднократно использовал кассетные боеприпасы для увеличения количества жертв среди мирного населения, подобные атаки говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей". "Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов - подельников из " цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнули в МИД РФ.

белгород

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T20:41 true PT0M41S

Стихийный мемориал на месте удара ВСУ Стихийный мемориал на месте удара ВСУ 2023-12-30T20:41 true PT0M27S

Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду Минобороны РФ 2023-12-30T20:41 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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