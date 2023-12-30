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МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/mid-1919180322.html
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением - РИА Новости, 30.12.2023
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением
Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:41
2023-12-30T20:41
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
белгород
россия
украина
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оон
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ. "Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества". "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - заявили в МИД России. В дипведомстве подчеркнули, что удар велся целенаправленно по местам массового скопления гражданских - семей с детьми, а именно центр предпраздничного Белгорода - "новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане". "Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении МИД России. В российском МИД особенно отметили, что Киев неоднократно использовал кассетные боеприпасы для увеличения количества жертв среди мирного населения, подобные атаки говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей". "Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов - подельников из " цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнули в МИД РФ.
белгород
россия
украина
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T20:41
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Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
Стихийный мемориал на месте удара ВСУ
2023-12-30T20:41
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Заявление Минобороны РФ после ударов по Белгороду
Минобороны РФ
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массированный обстрел центра белгорода, белгород, россия, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород, Россия, Украина, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ.
2023-12-30T20:41
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PT0M41S
МИД назвал обстрелы Белгорода циничным и кровавым преступлением

МИД России: все исполнители и организаторы атаки на Белгород понесут наказание

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Обстрелы Белгорода Украиной являются "циничным и кровавым преступлением", все исполнители и организаторы атаки понесут наказание, заявили в МИД РФ.
«
"Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского дипведомства.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным МЧС и Минобороны, в Белгороде при обстреле погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали. Уголовное дело возбуждено по статьям "покушение на убийство", "убийство", "умышленное уничтожение/повреждение имущества".
«
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещённых в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - заявили в МИД России.
В дипведомстве подчеркнули, что удар велся целенаправленно по местам массового скопления гражданских - семей с детьми, а именно центр предпраздничного Белгорода - "новогодний снежный городок, ёлка и каток, куда пришли отдохнуть горожане".
«
"Мы призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления", - говорится в заявлении МИД России.
В российском МИД особенно отметили, что Киев неоднократно использовал кассетные боеприпасы для увеличения количества жертв среди мирного населения, подобные атаки говорят об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей".
«
"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов - подельников из " цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям", - подчеркнули в МИД РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеМассированный обстрел центра БелгородаБелгородРоссияУкраинаВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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