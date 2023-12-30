https://ria.ru/20231230/medvedev-1919113001.html

Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год

Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год - РИА Новости, 30.12.2023

Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год, в котором фигурирует объявление в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:43

2023-12-30T12:43

2023-12-30T12:44

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год, в котором фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена, избрание президентом США осужденного на 99 лет заключения Дональда Трампа, захват власти в Японии Годзиллой и оживление мумий инопланетян на военных базах США. Медведев напомнил, что год назад он внес свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее. "Нет, всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (при том что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от туманного Альбиона?" - написал он. По словам Медведева, всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться. "Поэтому ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank). Создание в России двух новых партий – Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте", - написал он. Также Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады "в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала" и выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 триллионов долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). "Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена. Роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учётом их совместного исторического опыта", - написал Медведев. В его прогнозе также фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками" и приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, "в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки", а также избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена. "Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США", - написал Медведев. Также он спрогнозировал "захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇(императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии". "Итак, новый 2024 год принесёт нам много интересного. Ждём с нетерпением!" - заключил Медведев.

https://ria.ru/20231230/tramp-1919071871.html

https://ria.ru/20231227/zhertva-1918573834.html

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Дарья Буймова

сша, россия, япония, дональд трамп, дмитрий медведев, saxo bank, евросоюз, джо байден, общество