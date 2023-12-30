https://ria.ru/20231230/medvedev-1919113001.html
Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год
Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год - РИА Новости, 30.12.2023
Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год, в котором фигурирует объявление в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:43
2023-12-30T12:43
2023-12-30T12:44
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год, в котором фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена, избрание президентом США осужденного на 99 лет заключения Дональда Трампа, захват власти в Японии Годзиллой и оживление мумий инопланетян на военных базах США. Медведев напомнил, что год назад он внес свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее. "Нет, всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (при том что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от туманного Альбиона?" - написал он. По словам Медведева, всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться. "Поэтому ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank). Создание в России двух новых партий – Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте", - написал он. Также Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады "в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала" и выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 триллионов долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). "Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена. Роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учётом их совместного исторического опыта", - написал Медведев. В его прогнозе также фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками" и приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, "в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки", а также избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена. "Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США", - написал Медведев. Также он спрогнозировал "захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇(императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии". "Итак, новый 2024 год принесёт нам много интересного. Ждём с нетерпением!" - заключил Медведев.
https://ria.ru/20231230/tramp-1919071871.html
https://ria.ru/20231227/zhertva-1918573834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, япония, дональд трамп, дмитрий медведев, saxo bank, евросоюз, джо байден, общество
США, Россия, Япония, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, Saxo Bank, Евросоюз, Джо Байден, Общество
Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год
Медведев написал шуточный прогноз на 2024 год, в котором Трамп будет президентом
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале
шуточный прогноз на 2024 год, в котором фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена, избрание президентом США осужденного на 99 лет заключения Дональда Трампа, захват власти в Японии Годзиллой и оживление мумий инопланетян на военных базах США.
Медведев напомнил, что год назад он внес свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее.
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"Нет, всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия
платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск
не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (при том что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке
)? Разве Польша
не готовится захватить часть Украины
, а Северная Ирландия
отколоться от туманного Альбиона?" - написал он.
По словам Медведева, всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться.
"Поэтому ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank
). Создание в России двух новых партий – Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте", - написал он.
Также Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады
"в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала" и выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 триллионов долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). "Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве
при участии Хантера Байдена
. Роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС
с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учётом их совместного исторического опыта", - написал Медведев.
В его прогнозе также фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками" и приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, "в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки", а также избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена.
"Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США", - написал Медведев.
Также он спрогнозировал "захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇(императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии".
"Итак, новый 2024 год принесёт нам много интересного. Ждём с нетерпением!" - заключил Медведев.
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