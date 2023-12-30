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Боец рассказал, как медики спецназа спасают раненых под Артемовском - РИА Новости, 30.12.2023
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06:34 30.12.2023 (обновлено: 06:35 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/mediki-1919085055.html
Боец рассказал, как медики спецназа спасают раненых под Артемовском
Боец рассказал, как медики спецназа спасают раненых под Артемовском - РИА Новости, 30.12.2023
Боец рассказал, как медики спецназа спасают раненых под Артемовском
Медики спецназа ВС РФ Южной группировки войск оказывают медицинскую помощь непосредственно на передовой и максимально быстро эвакуируют раненых с поля боя в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T06:34
2023-12-30T06:35
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АРТЕМОВСК (ДНР), 30 дек - РИА Новости. Медики спецназа ВС РФ Южной группировки войск оказывают медицинскую помощь непосредственно на передовой и максимально быстро эвакуируют раненых с поля боя в госпитали на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости медик-разведчик с позывным "Линза". Медики несут свое дежурство в блиндажах, располагающихся в нескольких километрах от противника, там же они оказывают первую помощь раненым. "От момента получения ранения и госпитализации его в МОСН (медицинский отряд специального назначения, - ред.) уходит примерно час, так как действует правило "золотого часа". Мы оперативно начинаем выдвигаться, мой товарищ, который следует со мной, узнает уже по радиостанции степень и тяжесть ранения, мы передаем по пути все это в госпиталь", - объяснил медик. Он отметил, после передачи информации по радиостанции о раненом, в госпитале оперативно готовится машина со всем необходимым оборудованием и по команде выдвигается на точку эвакуации в зеленой зоне. "Работать в "зеленой зоне" из-за того, что противник в нескольких километрах работает сюда артиллерий и FPV-дронами, сложно, также, как и на переднем крае", - отметил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20231230/nagrazhdenie-1919077816.html
https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855651414.html
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в мире, россия, украина, донбасс
В мире, Россия, Украина, Донбасс
Боец рассказал, как медики спецназа спасают раненых под Артемовском

Российский боец: медики максимально быстро эвакуируют раненых под Артемовском

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 30 дек - РИА Новости. Медики спецназа ВС РФ Южной группировки войск оказывают медицинскую помощь непосредственно на передовой и максимально быстро эвакуируют раненых с поля боя в госпитали на артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости медик-разведчик с позывным "Линза".
Медики несут свое дежурство в блиндажах, располагающихся в нескольких километрах от противника, там же они оказывают первую помощь раненым.
Медаль За спасение погибавших - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Военных врачей в зоне СВО представили к госнаградам
Вчера, 03:12
"От момента получения ранения и госпитализации его в МОСН (медицинский отряд специального назначения, - ред.) уходит примерно час, так как действует правило "золотого часа". Мы оперативно начинаем выдвигаться, мой товарищ, который следует со мной, узнает уже по радиостанции степень и тяжесть ранения, мы передаем по пути все это в госпиталь", - объяснил медик.
Он отметил, после передачи информации по радиостанции о раненом, в госпитале оперативно готовится машина со всем необходимым оборудованием и по команде выдвигается на точку эвакуации в зеленой зоне.
"Работать в "зеленой зоне" из-за того, что противник в нескольких километрах работает сюда артиллерий и FPV-дронами, сложно, также, как и на переднем крае", - отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Операция прошла в Донецком территориальном клиническом медицинском объединении
В Донбассе врачи спасли пациента, проведя сложную операцию в бронежилетах
3 марта, 15:30
 
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