Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области
Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области, подарив гитару
© Фото : Павел Малков/TelegramГубернатор Рязанской области Павел Малков подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области Павел Малков подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний"
РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний".
Ранее Малков сообщал, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия".
"Желание Владиславы. Девочка учится на пятёрки, занимается танцами, участвует в Движении Первых и мечтает играть на гитаре. Стал помощником Деда Мороза и подарил классическую гитару", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подготовил подарки и для других детей, загадавших свои мечты "Ёлке желаний". "Каждый ребёнок заслуживает новогоднего чуда", - подчеркнул глава региона.
Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.