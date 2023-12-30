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Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области - РИА Новости, 30.12.2023
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13:37 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/mechta-1919118906.html
Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области
Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области - РИА Новости, 30.12.2023
Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:37
2023-12-30T13:37
рязанская область
общество
новый год
павел малков
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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний". Ранее Малков сообщал, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия". "Желание Владиславы. Девочка учится на пятёрки, занимается танцами, участвует в Движении Первых и мечтает играть на гитаре. Стал помощником Деда Мороза и подарил классическую гитару", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что подготовил подарки и для других детей, загадавших свои мечты "Ёлке желаний". "Каждый ребёнок заслуживает новогоднего чуда", - подчеркнул глава региона. Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.
https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html
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рязанская область, общество, новый год, павел малков
Рязанская область, Общество, Новый год, Павел Малков
Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области

Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области, подарив гитару

© Фото : Павел Малков/TelegramГубернатор Рязанской области Павел Малков подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний"
Губернатор Рязанской области Павел Малков подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Павел Малков/Telegram
Губернатор Рязанской области Павел Малков подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний".
Ранее Малков сообщал, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия".
"Желание Владиславы. Девочка учится на пятёрки, занимается танцами, участвует в Движении Первых и мечтает играть на гитаре. Стал помощником Деда Мороза и подарил классическую гитару", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что подготовил подарки и для других детей, загадавших свои мечты "Ёлке желаний". "Каждый ребёнок заслуживает новогоднего чуда", - подчеркнул глава региона.
Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.
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