https://ria.ru/20231230/mechta-1919118906.html

Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области

Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области - РИА Новости, 30.12.2023

Губернатор Малков исполнил мечту девочки из Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:37

2023-12-30T13:37

2023-12-30T13:37

рязанская область

общество

новый год

павел малков

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РЯЗАНЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в телеграм-канале, что подарил гитару школьнице Владиславе в рамках акции "Елка желаний". Ранее Малков сообщал, что исполнит мечты трех детей из Рязанской и Херсонской областей в рамках акции "Елка желаний", которая прошла на выставке-форуме "Россия". "Желание Владиславы. Девочка учится на пятёрки, занимается танцами, участвует в Движении Первых и мечтает играть на гитаре. Стал помощником Деда Мороза и подарил классическую гитару", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что подготовил подарки и для других детей, загадавших свои мечты "Ёлке желаний". "Каждый ребёнок заслуживает новогоднего чуда", - подчеркнул глава региона. Акция проходит с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников исполняют представители государственных структур и учреждений, коммерческих организаций, частные лица. Принять участие в ней может каждый россиянин.

https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html

рязанская область

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Влада Копылова

рязанская область, общество, новый год, павел малков