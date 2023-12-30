https://ria.ru/20231230/mchs-1919098327.html
В МЧС дали советы по покупке пиротехники
В МЧС дали советы по покупке пиротехники - РИА Новости, 30.12.2023
В МЧС дали советы по покупке пиротехники
Покупать пиротехнику для запуска в новогодние праздники необходимо только в специализированных магазинах, вся продукция должна иметь сертификаты соответствия,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:07
2023-12-30T10:07
2023-12-30T10:16
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Покупать пиротехнику для запуска в новогодние праздники необходимо только в специализированных магазинах, вся продукция должна иметь сертификаты соответствия, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах. При этом следует проверить сертификаты и декларации соответствия на приобретаемые изделия, а также их маркировку единым знаком обращения продукции на рынке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что такая отметка наносится на изделие или упаковку и указывается в эксплуатационных документах к изделию. Лицам, не достигшим 16 лет, продажа пиротехнических изделий запрещена. "В свободной продаже для населения пиротехника бытового назначения. Использовать ее нужно строго по инструкции, она должна быть на русском языке – удостоверьтесь в этом при покупке", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что на продажу и использование профессиональных пиротехнических изделий необходимо обязательно иметь специальное разрешение. Собеседник агентства отметил, что использовать самодельные и несертифицированные пиротехнические изделия крайне опасно. Места для запуска фейерверка следует уточнять на официальных сайтах администраций населенных пунктов. В радиусе 100 метров от площадки запуска пиротехники не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей, а также линий электропередачи. По данным МЧС РФ, с начала 2023 года от пиротехнических изделий произошло 136 пожаров. На них погиб один человек, еще 12 получили травмы.
https://ria.ru/20231107/pirotekhnika-1908019074.html
https://ria.ru/20230102/salyuty-1842319167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС дали советы по покупке пиротехники
МЧС: пиротехнику на Новый год нужно покупать только в спецмагазинах
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Покупать пиротехнику для запуска в новогодние праздники необходимо только в специализированных магазинах, вся продукция должна иметь сертификаты соответствия, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных магазинах. При этом следует проверить сертификаты и декларации соответствия на приобретаемые изделия, а также их маркировку единым знаком обращения продукции на рынке", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что такая отметка наносится на изделие или упаковку и указывается в эксплуатационных документах к изделию. Лицам, не достигшим 16 лет, продажа пиротехнических изделий запрещена.
«
"В свободной продаже для населения пиротехника бытового назначения. Использовать ее нужно строго по инструкции, она должна быть на русском языке – удостоверьтесь в этом при покупке", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что на продажу и использование профессиональных пиротехнических изделий необходимо обязательно иметь специальное разрешение.
Собеседник агентства отметил, что использовать самодельные и несертифицированные пиротехнические изделия крайне опасно. Места для запуска фейерверка следует уточнять на официальных сайтах администраций населенных пунктов. В радиусе 100 метров от площадки запуска пиротехники не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей, а также линий электропередачи.
По данным МЧС РФ, с начала 2023 года от пиротехнических изделий произошло 136 пожаров. На них погиб один человек, еще 12 получили травмы.
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