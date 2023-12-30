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В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/mashiny-1919145340.html
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин
Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:51
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
украина
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили стояли на парковке на улице Островского возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html
белгород
украина
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Наталья Макарова
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происшествия, белгород, украина, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин

Несколько машин полностью выгорели в центре Белгорода в результате обстрела ВСУ

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобили стояли на парковке на улице Островского возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Вчера, 16:40
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородУкраинаВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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