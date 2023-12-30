https://ria.ru/20231230/mashiny-1919145340.html
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин
Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:51
2023-12-30T16:51
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
украина
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили стояли на парковке на улице Островского возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.
https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, украина, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
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В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин
Несколько машин полностью выгорели в центре Белгорода в результате обстрела ВСУ