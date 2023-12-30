https://ria.ru/20231230/mashiny-1919145340.html

В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин

В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде из-за обстрела ВСУ сгорели несколько машин

Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:51

2023-12-30T16:51

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

украина

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Несколько машин полностью выгорели на улице Островского в центре Белгорода в результате обстрела украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости. Автомобили стояли на парковке на улице Островского возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html

белгород

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, украина, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода