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СК в Магаданской области проверит действия медиков после смерти пациентки
СК в Магаданской области проверит действия медиков после смерти пациентки - РИА Новости, 30.12.2023
СК в Магаданской области проверит действия медиков после смерти пациентки
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области провести проверку действий врачей после гибели... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T07:22
2023-12-30T07:22
2023-12-30T07:22
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МАГАДАН, 30 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Магаданской области провести проверку действий врачей после гибели пациентки в Магадане. Ранее министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась. В социальных сетях дочь пожилой женщины, умершей после осмотра медиков, написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась. "Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту смерти женщины после посещения медицинского учреждения в Магаданской области. В СМИ сообщается о том, что в городе Магадане женщина потеряла сознание в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Впоследствии женщина скончалась", - сообщает Информационный центр СК России.
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происшествия, россия, магаданская область, магадан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Магаданская область, Магадан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Магаданской области проверит действия медиков после смерти пациентки
Бастрыкин поручил проверить в Магадане действия медиков после смерти пациентки
МАГАДАН, 30 дек - РИА Новости.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил
руководителю СУ СК России по Магаданской области провести проверку действий врачей после гибели пациентки в Магадане.
Ранее министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась. В социальных сетях дочь пожилой женщины, умершей после осмотра медиков, написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась.
Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациентам без получения согласия
"Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту смерти женщины после посещения медицинского учреждения в Магаданской области. В СМИ сообщается о том, что в городе Магадане женщина потеряла сознание в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Впоследствии женщина скончалась", - сообщает Информационный центр СК России.